«عقار» وحلول الطاقة تبرمان اتفاقية تعاون

المصدر: (عجمان - وام)

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وقعت شركة عقار لإدارة المجمعات، وحلول الطاقة اتفاقية تفاهم لتفعيل مشروع توفير الطاقة واستخدام البدائل الصديقة للبيئة، بين الطرفين وتنفيذ المرحلة الأولى في أبراج الفالكون في عجمان والتي ستسهم في توفير تكلفة استهلاك الكهرباء بنسبة 38% سنوياً.

حضر الاتفاقية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»، ووقع الاتفاقية بالإنابة عن عقار لإدارة المجمعات المهندس زكريا الكمالي، مدير عام عقار لإدارة المجمعات، فيما وقع بالإنابة عن حلول الطاقة محمد عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن عقار تسعى لتوثيق التعاون البناء مع جميع الشركات والجهات الرائدة بمجال توفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومن أهمها حلول الطاقة، والتي تُعنى باستخدام الموارد الصديقة للبيئة وتحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل تأثير الكربون وتوفير نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مبيناً أن جميع الجهات تتعاون فيما بينها وتكثف جهودها لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

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