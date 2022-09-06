«بلومبرغ»: «مبادلة» تقترب من شراء «فورتريس» مقابل 2 مليار دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

باتت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» قريبة من إبرام صفقة، تشتري بموجبها «فورتريس انفستمنت جروب» الأمريكية لإدارة الأصول، والمعروفة اختصاراً باسم «فورتريس»، من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن هذه الصفقة حال إبرامها سترفع قيمة «فورتريس» إلى ما يتجاوز ملياري دولار. وأضافت «بلومبرغ» أن «مبادلة» قد تعلن عن اتفاقية بشأن الصفقة في غضون الأسابيع المقبلة.

وذكرت الوكالة أيضاً أن راجيف ميزرا، وهو مقرب بشدة من ماسايوشي سون، مؤسس «سوفت بنك»، يضطلع بدور رئيسي في إتمام الصفقة، ومن الجدير بالذكر أن ميزرا كان شريكاً في «فورتريس» قبل أن ينضم إلى «سوفت بنك»، وعليه، فإن اطلاعه السابق على مجريات الأمور داخل «فورتريس» أسهم بشكل رئيسي في خوض «مبادلة» خطوات جادة صوب إبرام الصفقة.

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت في يوليو الماضي أن «مبادلة» و«سوفت بنك» تخوضان مناقشات، بشأن الاستحواذ على «فورتريس»، وأوضحت الوكالة أنه لم يجرِ اتخاذ قرار نهائي حيال الصفقة، وأن المباحثات بشأنها قد تنهار.

وكانت «سوفت بنك» قد استحوذت على «فورتريس»، والتي يقع مقرها الرئيسي نيويورك، في عام 2017، للاستفادة من خبرتها في إدارة صندوق «فيجن» العملاق للاستثمار في الشركات التقنية، ومن المعروف أن «مبادلة» تعد واحدة من أبرز المستثمرين في صندوق «فيجن»، منذ تأسيسه في عام 2017.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز