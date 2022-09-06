الإمارات تزوّد اليابان بـ 42% تقريباً من احتياجاتها النفطية

المصدر: وام

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أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن نسبة 41.9% من واردات النفط اليابانية جاءت من دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي، وتمثل الكمية 33,99 مليون برميل من إجمالي الواردات اليابانية ذلك الشهر.

وارتفع اعتماد اليابان على النفط العربي الى رقم قياسي في يوليو بلغ 79.17 مليون برميل أو نسبة 97.7% من إجمالي الواردات اليابانية البالغة 81,05 مليون برميل حسب الوكالة.

وجاء النفط السعودي في المرتبة الثانية في القائمة، حيث بلغت وارداتها لليابان 28.47 مليون برميل أو 35.1% من إجمالي الواردات لشهر يوليو.

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