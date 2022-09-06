عقد لماجد الفطيم مع شابورجي بالونجي بقيمة 799 مليون درهم لتنفيذ إنشاءات حيّي «أورا» و«أورا جاردنز »

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، التابعة لشركة ماجد الفطيم العقارية، تعيين شركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط» لتكون المقاول الرئيسي لتنفيذ أعمال الإنشاءات في حيّي «أورا» و«أورا جاردنز» في «تلال الغاف».

وبموجب هذا العقد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 799 مليون درهم، ستقوم شركة «شابورجي بالونجي» ببناء 808 وحدات من الفلل في الحيّين، على أن يتم إنجاز المشروع في منتصف عام 2024.

ويضم حي «أورا» خيارات سكنية متعددة وقابلة للتعديل، حيث يمكن إعادة تصميم المخططات الداخلية بما يتناسب مع أنماط المعيشة المختلفة تبعاً لاحتياجات والمتطلبات التي يفضلها المستثمرون والمالكون، ويقدم الحي فللاً مزدوجة من أربع غرف نوم، وتضم جميعها «سكاي سويت». ويقدم حي «أورا جاردنز» مجموعة من منازل التاون هاوس المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، إضافة إلى الفلل المزدوجة التي تتضمن «سكاي سويت».

ويمثل جناح «سكاي سويت» مساحة بنتهاوس مبتكرة متعددة الاستخدامات، حيث يوفر للمشترين إمكانية الاختيار بين عدة مخططات داخلية لتوظيف المساحة للترفيه، أو تخصيص مكان إقامة مستقل للضيوف.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: نحن على ثقة تامة من أن شراكتنا مع شركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط»، ستسهم في تعزيز جهودنا نحو تحقيق أهدافنا ورؤيتنا في حيّي «أورا» و«أورا جاردنز»، نظراً لما تتمتع به الشركة من سمعة وخبرة في تنفيذ مشاريع عالية الجودة، والتزام راسخ بمعاييرنا الصارمة للاستدامة في كل مرحلة من مراحل الإنشاءات.

ويغطي مشروع تلال الغاف مساحة تمتد لأكثر من 3 ملايين متر مربع ويضم عدة أحياء متصلة فيما بينها بشبكة من المسارات المخصصة للمشي والركض وركوب الدراجات، ومحاطة بمساحات خضراء واسعة ومناظر طبيعية.

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