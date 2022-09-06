سيفن تايدز تحقق أرباحاً قياسية من خلال استراتيجية الإعفاء من إيجار شهر

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة سيفن تايدز، المتخصصة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات عن أن استراتيجية التسعير التنافسي الخاصة بها قد آتت ثمارها من خلال تحقيق نسبة إشغال وصلت لـنسبة تجاوزت الـ97% في مشروعها السكني بمنطقة ديسكفري جاردنز وذا ريزيدنسز في مشروع بوابة ابن بطوطة في دبي.

أطلقت سيفن تايدز عرض «الإعفاء من الإيجار» لأول مرة في نوفمبر 2020، حيث كان التعافي في أعقاب تفشي الجائحة، كما تم إطلاقه من جديد في الربع الأول من العام الجاري وقد أتى هذا القرار ثماره بشكل جيد، وقد سجلت مشاريع سيفن تايدز بمنطقة ديسكفري جاردنز وذا ريزيدنسز في مشروع بوابة ابن بطوطة في نهاية شهر يوليو من هذا العام نسبة إشغال 97% و97.2% على التوالي.

هذا وقد تم توقيع 655 عقد إيجار جديداً على مدى الـ12 شهراً حتى نهاية شهر يوليو 2022، كما تم تجديد 521 وحدة سكنية وإخلاء 280 مستأجراً من شققهم في منطقة ديسكفري جاردنز، كما تم استقطاب 74 مستأجراً جديداً في ذا ريزيدنسز في مشروع بوابة ابن بطوطة وتجديد 47 مستأجراً وإخلاء 28 مستأجراً.

يمكن للمستأجرين الجدد ضمن المجمع السكني العصري التابع لشركة سيفن تايدز في منطقة ديسكفري جاردنز والذي يوفر أسلوباً عالمياً للمعيشة، الحصول على شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة مع شرفة مقابل 52,000 درهم موزعة على 13 شهراً بدلاً من 12 شهراً شاملة رسوم التبريد، كما تمتلك سيفن تايدز عشرة مبانٍ داخل المجمع السكني بإجمالي 1528 شقة في بيئة سكنية معاصرة، تتميز كل منها بموقع استراتيجي مثالي بالقرب من محطتي مترو وسهولة الوصول إلى منطقتي أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا.

وتتميز منطقة ديسكفري جاردنز بوجود مجموعة من حمامات السباحة وملاعب التنس ومناطق لعب الأطفال وملاعب كرة السلة والكرة الطائرة، بالإضافة إلى وجود مسجد ومسارات مخصصة لركوب الدراجات وممارسة رياضة المشي.

وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: يمثل هذا العرض الترويجي قيمة استثنائية للمستأجرين الجدد المحتملين في موقع مثالي ومرافق مميزة وبسعر تنافسي مغرٍ.

وأضاف بن سليم قائلاً: «كان الطلب قوياً على استئجار الشقق السكنية وسيستمر بذلك تزامناً مع نمو اقتصاد دبي».

ويمكن للمستأجرين الجدد الراغبين بالسكن في ذا ريزيدنسز بوابة ابن بطوطة على سبيل المثال استئجار شقة سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة بمساحة 702-861 قدماً مربعاً مع شرفة مقابل 64,000 درهم فقط أو بدلاً من ذلك شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم بمساحة 1027-1173 قدماً مربعاً مع شرفة بأسعار تتراوح تبدأ من 84,000 درهم فقط، حيث يمتد عقد إيجار كل منهما على مدى 13 شهراً عوضاً عن 12 شهراً شاملاً رسوم المرافق ورسوم التبريد وخدمتي الإنترنت (الواي فاي) والتلفاز، كما يتوفر لدينا هناك خيار تأجير الشقق السكنية المفروشة.

كما يمكن للمستأجرين أيضاً الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات في فندق أوكس بوابة ابن بطوطة دبي ذي الخمس نجوم المجاور لـمشروع ذا ريزيدنسز، بالإضافة إلى ذلك يقع ابن بطوطة مول الشهير، وهو أكبر مركز تجاري في العالم والذي يحتوي على ما يقرب من 400 متجر والمجهز بالكامل بسينما متعددة الشاشات وقاعة طعام شاملة، على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.

واختتم بن سليم حديثه قائلاً: «يقيم المستأجرون في كلا المشروعين لمدة ثلاث سنوات في المتوسط، مما يساعد على زيادة الانتماء للمجتمع وتعزيز تجربتهم المعيشية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز