«كون العالمية» تنظم معرضين ضمن «جلفود» في الرياض يونيو 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من شركة «كون العالمية»، وهي شركة مختصة بتنظيم الفعاليات تأسست أخيراً من قِبل مركز دبي التجاري العالمي، وشركة «دي إم جي إيفنتس»، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة «ديلي ميل آند جنرال تراست»، مجموعة عالمية تتخصص في قطاع المعلومات والإعلام والفعاليات، عن توقيع اتفاقية لتطوير مجموعة من الفعاليات العالمية في قطاعي الأغذية والضيافة.

وجاء تأسيس شركة «كون العالمية» استناداً إلى السجل الحافل لمركز دبي التجاري العالمي في مجال تنظيم الفعاليات الرائدة، والتي جعلت من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وجهة بارزة للفعاليات التجارية العالمية الكبرى. وتضم محفظة أكثر من 20 فعالية تجارية واستهلاكية تغطي قطاعات متنوّعة تشمل التكنولوجيا والأغذية والضيافة والاستدامة والبث والأقمار الاصطناعية والسيارات وتنمية المواهب والترفيه البحري وغيرها.

وكخطوة أولى نحو التوسع في الأسواق العالمية، ستنطلق الشراكة الجديدة من خلال تنظيم «المعرض السعودي للأغذية والمشروبات» و«المعرض السعودي لتصنيع الأغذية» في الرياض في الفترة من 20 إلى 22 يونيو2023، حيث سيكونان جزءاً من معرض الخليج للأغذية «جلفود»، العلامة التجارية المرموقة الأكبر في قطاع المأكولات والمشروبات على مستوى العالم.

وسيتم تعديل العلامة التجارية لمعرض الفنادق في السعودية «ذا هوتيل شو السعودية» في سبتمبر 2023 لتشمل أسواق الضيافة والتموين والديكورات الداخلية، كما ستدخل الفعاليات الحالية لشركة «دي إم جي» الخاصة بصناعة الأغذية والفنادق في جنوب أفريقيا تحت مظلة الشراكة الجديدة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال مات دينتون، رئيس شركة «دي إم جي»: «ستفتح هذه الشراكة المبرمة بين «دي إم جي» و«كون العالمية» الطريق أمام الفعاليات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات للاستفادة من بنية تحتية عالمية وسلسلة من فعاليات قطاع الفنادق والضيافة. فبعد أن نمت عملياتنا الإقليمية والعالمية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، باتت رؤيتنا في «دي إم جي» تتلاقى مع رؤية «كون العالمية» تجاه فرص النمو الكبيرة في المنطقة».

وأضاف دينتون: «أصبحت فعاليتنا الرائدة مراكز تميّز في قطاعات الأغذية والفنادق والضيافة وستظل تمثل بوابة إلى المنطقة بشكل عام».

من جهتها قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة «كون العالمية»: «يتمحور تركيزنا حول دخول أسواق جديدة وتمكين عملائنا في قطاع الأغذية والمشروبات من الوصول إلى الأسواق الناشئة.

هذا التعاون سيمكن «دي إم جي» و«كون العالمية» من تبادل الخبرات والاستفادة من شبكة المعارف والعلامات التجارية التي تكمل بعضها بعضاً لإنشاء مجموعة من الفعاليات الخاصة بقطاعات الأغذية والفنادق والضيافة والتي توفر فرصاً كبيرة في المناطق الجغرافية المستهدفة.

وخارج نطاق دبي، ستعمل «دي إم جي» و«كون العالمية» معاً في سبيل توفير المزيد من القيمة لعملائهما، حيث ستشكل الشركتان مجتمعتان شريكاً عالمياً موثوقاً للعملاء، لا سيما وأن الشركتين تتمتعان بخبرات وكفاءات مهنية متميزة.

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