أكاديمية PwC الشرق الأوسط تطرح برنامجاً لدعم الاستثمار

المصدر: دبي- مرفت عبدالحميد

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طرحت أكاديمية PwC، المتخصصة في تنمية المواهب والمهارات التابعة لشركة برايس وترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، برنامجاً جديداً في البيئة والمجتمع والحوكمة وهو معترف به عالمياً في الاستثمار في الشرق الأوسط وذلك لمعالجة فجوة المهارات في المنطقة.

وقالت أماندا لاين، مسؤولة أكاديمية في PwC الشرق الأوسط لـ«البيان»، إنه تم اعتماد شهادة البرنامج من معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الرابطة الرائدة للمتخصصين في الاستثمار في جميع أنحاء العالم، حيث تم تصميم الشهادة لدعم وتسريع التقدم في هذا المجال، وستكون ذات قيمة خاصة للمتخصصين في قطاع الاستثمار، وقادة الأعمال.

وقالت: نظراً لأن الاستراتيجيات القائمة على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت ركيزة محورية في اتخاذ القرار، سواء على مستوى مجالس الإدارة أو للمستثمرين، فإن الإلمام الشامل والعميق بهذا المفهوم يعتبر أمراً مهماً لقادة الأعمال والمستثمرين.

وبالنظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP28 العام المقبل، وهو ما سيجذب الانتباه إلى التقدم البيئي للدولة، لذا من المتوقع أن تكون تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مقياساً رئيسياً لعكس التقدم المحرز، وفي حين أن فهم مخاطر تغير المناخ ومعالجتها هو جانب أساسي من الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلا أن معايير التنفيذ وإعداد التقارير الخاصة بها تظل مجزأة وتواجه تحديات تنشأ من خلال الخلط بين اثنين من مخاطر الأعمال الأخرى.

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