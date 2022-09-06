3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 408 مبايعات بقيمة 893.55 مليون درهم منها 38 مبايعة أراض بقيمة 152.86 مليون درهم و370 مبايعة شقق وفلل بقيمة 740.68 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في مردف.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 14 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في جبل علي الصناعية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل مع 43 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهون 2.16 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 1.83 مليار درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 327.98 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة ملياري درهم وأخرى في ند الشبا الأولى بقيمة 294 مليون درهم.

وتم تسجيل 16 هبة بقيمة 26.98 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.

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