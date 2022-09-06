«بابماتيك» تستخدم 100% من الطاقة المتجددة عبر مراكز البيانات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بابماتيك»، شركة التكنولوجيا المستقبلية والتي تقدم سلسلة توريد الإعلانات الرقمية، عن تزويد مراكز البيانات العالمية كافة التابعة لها نسبة 100% من الطاقة المتجددة.

ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تشكل البنية التحتية التي تدعم الإنترنت نسبة 2.5% من استهلاك الكهرباء حول العالم. وفي شركة بابماتيك، يحدث معظم هذا الاستهلاك ضمن 10 مراكز بيانات عالمية، تشكل أكثر من 90% من استخدام الطاقة في الشركة. ومن خلال امتلاك وتشغيل البنية التحتية الخاصة بها، ستكون شركة بابماتيك قادرة على التحكم بشكل أكبر في الحد من استهلاك الطاقة والاعتماد على الوقود الأحفوري.

وللوصول إلى ما نسبته 100% من الطاقة المتجددة، أطلقت شركة بابماتيك استراتيجية الطاقة المتجددة التي تضمنت التعاون مع مزودي خدمات مشتركة لمراكز البيانات ومشتريات الطاقة المتجددة المعتمدين من خلال اتفاقات شراء الطاقة الافتراضية (vPPA) واتفاقات التوريد بالتجزئة. ونتيجة لذلك، استثمرت الشركة بما يكفي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سنوياً عن كل وحدة من الكهرباء المستخدمة في عمليات مركز البيانات العالمي.

وقال راجيف جويل، المؤسس الشريك الرئيس التنفيذي في شركة بابماتيك: ستكون سلاسل توريد الإعلانات الرقمية في المستقبل شفافة وفعالة، ومسؤولة عن البيئة. يجب أن تركز صناعة الإعلانات على الحد من آثارها السلبية في البيئة وإعطاء الأولوية للاستدامة في البنية التحتية والممارسات التشغيلية. أنا فخور بما حققته شركة «بابماتيك» حتى الآن، وهي مجرد خطوة أولى نحو بناء أعمال أكثر استدامة.

ويعد الإنجاز التاريخي الذي حققته شركة بابماتيك جزءاً من استراتيجية الاستدامة الشاملة للشركة. بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تدعم أيضاً رؤية Ad Net Zero، وهي منظمة ملتزمة الحد من تأثير الكربون في تطوير الإعلانات وإنتاجها وتشغيلها للوصول به إلى الصفر بحلول نهاية عام 2030. وتخطط شركة بابماتيك لتطوير ونشر أهداف محددة بحلول نهاية عام 2022 تتعلق بتحسين الاستدامة عبر مراكز البيانات والمكاتب العالمية والتي تملكها وتشغلها الشركة، بالإضافة إلى العمليات التجارية اليومية مع العملاء والشركاء.

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