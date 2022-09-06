شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» وهانيويل لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إبرامه مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركة هانيويل لإطلاق مشروع «هانيويل فورج كونّيكتيد سيرفيسز» والذي سيدعم الهدف الاستراتيجي المشترك للشركتين المتمثل في دفع عجلة الاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تطبيق حلول التحول الرقمي والابتكار في المباني، ودعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وسيدعم مشروع «هانيويل فورج كونّيكتيد سيرفيسز» المشترك جهود الاستدامة في الأبنية التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وذلك بتطبيق الحلول الجاهزة التي تقدمها هانيويل في مجال تعزيز الكفاءات وتقليل البصمة الكربونية على العقارات التي يديرها بنك الإمارات دبي الوطني. وسيسهل ذلك هدف المجموعة المصرفية المتمثل في دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في ظل اعتمادها لمعايير رقمية جديدة ومحدّثة.

وكجزء من الاتفاقية، ستطبق هانيويل حلولها في مجال إدارة أداء المؤسسات المتمثلة بمشروع هانيويل فورج في كل المباني التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، مما سيساعد المجموعة على تحسين استهلاك الطاقة والكفاءات التشغيلية بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة مستخدمي تلك المباني. تمتد العقارات التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني على مساحة تبلغ 5.77 ملايين قدم مربعة تشمل 2,530,107 أقدام مربعة من المساحات السكنية، و2,732,369 قدماً مربعاً من المساحات المكتبية، إلى جانب 509,867 قدماً مربعاً من المساحات المخصّصة لتجارة التجزئة.

حلول مستقبلية

وفي هذا السياق قال أحمد الشرياني، الرئيس التنفيذي، الإمارات دبي الوطني للعقارات ونائب رئيس تنفيذي، رئيس إدارة المشتريات والعقارات في بنك الإمارات دبي الوطني: «كجزء من التزامنا المستمر بالاستدامة، كنا وما زلنا من الأوائل في تبني الحلول المستقبلية لتحقيق أقصى درجات الابتكار إقليمياً. إن دفع عجلة التحول الرقمي هو عامل تمكين رئيسي لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، ونحن نتطلع إلى تشجيع عملائنا وشركائنا على تحقيق أهدافهم وتقليل بصمتهم الكربونية. ومن خلال هذا التعاون مع شركة هانيويل، سنؤثر بشكل إيجابي على مجموعة من المشاريع ونحقق الكفاءة في العمليات التشغيلية وفي استهلاك الطاقة.

التمويل الأخضر

ومن جانبه، قال محمد محيسن، الرئيس التنفيذي ورئيس هانيويل ـ في المناطق عالية النمو والشرق الأوسط وأفريقيا:»سيساعد هذا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني عملاءنا على تحقيق أهدافهم المستدامة من خلال التحول الرقمي وسيمكنهم من الحصول على التمويل الأخضر. B /N

كما سيسهم تعاوننا مع البنك في تنشيط مشاريع الطاقة التي شهدت تمويلاً محدوداً للنفقات الرأسمالية وتعزيز التنمية المستدامة في المباني في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050«.

ومن جانبه، قال كيفين ديهوف، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة هانيويل لحلول الاتصال والربط بين الشركات:»يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني مؤسسة رائدة في مجال الابتكار، ونحن فخورون بالتعاون معه لدعم أهدافه في التنمية المستدامة وإثراء وتعزيز تجربة مستخدمي الأبنية التابعة له".

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