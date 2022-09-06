«إلينغتون العقارية» تطلق أول مبانيها السكنية بتصميم استثنائي في نخلة جميرا

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «إلينغتون العقارية»، عن إطلاق «إلينغتون بيتش هاوس»، أول مبنى سكني في نخلة جميرا، وهو ثاني مشروع سكني للشركة في نخلة جميرا بعد مشروع «إلينغتون كوليكشن» الذي يضم تسع فلل أنيقة على الواجهة البحرية. وسيقدم المشروع الجديد لسكانه تجربة العيش على الواجهة البحرية بأسلوب مختلف كلياً يحمل طابع الشركة الشهير والذي يركز على جماليات التصميم.

ومن موقعه المميز في الهلال الشرقي لنخلة جميرا، سيضم «إلينغتون بيتش هاوس» 123 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس مكونة من أربع غرف نوم وشقق أرضية مع مسبح. يتألف المشروع من سبعة طوابق سكنية بالإضافة إلى طابق أرضي وطابق تحت الأرض. وسيوفر لسكانه إطلالات خلابة على الخليج العربي والأفق العمراني الساحر لمرسى دبي ووسط مدينة دبي وبرج العرب وبرج خليفة.

وقال روبرت بوث، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: «يعيد مشروع إلينغتون بيتش هاوس الواقع في نخلة جميرا الساحرة، تعريف مفهوم المعيشة الرغيدة على واجهة بحرية خلابة، وذلك بفضل المنازل الملهمة والمصممة بطابع استثنائي لتمنح سكانها أنماط حياة فريدة وعالية الجودة. كما سيحتضن المشروع مرافق تحاكي طابع المنتجعات للسكان الباحثين عن تجربة معيشية عالمية المستوى».

وبفضل تصميمه الذي يدور في جوهره حول العافية الاجتماعية، سيقدم مشروع «إلينغتون بيتش هاوس» لسكانه أفضل سبل الراحة والمرافق من نوعها وفقاً لأرقى المعايير في القطاع.

وسيوفر المشروع لسكانه خدمات عالية الجودة بطابع المنتجعات الفاخرة، بما في ذلك خدمة صف السيارات المخصصة والتي ستكون متاحة لتجهيز سيارات السكان في وقت مبكر، بينما ستساعد خدمة نقل الأمتعة السكان في نقل مشترياتهم اليومية ومتعلقاتهم. وسيوفر المشروع محطات لشحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى منطقة لتخزين الدراجات مع مرافق الصيانة والغسيل. وتواصل الشركة أيضاً دعم مجتمع الفنون في دبي والترويج له من خلال إنشاء مساحات فنية عامة في جميع أنحاء المشروع السكني.

ويتوج المشروع الجديد إضافة مميزة على محفظة «إلينغتون العقارية» المتنامية من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز في إمارة دبي بما في ذلك مشاريع بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز، وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، علاوة على«دي تي 1» في وسط مدينة دبي وويلتون تيراسز 1 و2؛ وويلتون بارك ريزيدنسز.

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