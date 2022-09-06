بيع أغلى شقة جاهزة في دبي بقيمة 163 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أشار تقرير صادر عن موقع «DXBinteract.com» للبيانات التفاعلية أن الشقق الجاهزة والشقق على الخارطة في دبي سجلت أكثر من 6600 معاملة، فيما تم إنجاز أكبر صفقة في تاريخ السوق العقاري بالنسبة للشقق الجاهزة في دبي بقيمة 163.46 مليون درهم في رويال أتلانتس ريزيدنس في نخلة جميرا. وبلغت مساحة الشقة المكونة من 5 غرف نوم 22.614 قدماً مربعاً.

وأعلنت شركة إف إي إم العقارية أن شهر أغسطس 2022 يعتبر الأفضل أداءً للسوق العقاري في تحقيق قيمة المبيعات خلال عام 2022، وحيث سجلَت دبي أكثر من 9450 صفقة، بزيادة حجم المبيعات بأكثر من 65% بلغ إجمالي قيمة المبيعات فيها ما يقارب من 24 مليار درهم، وقيمة مبيعات العقارات أعلى بنسبة 60% تقريباً مقارنة بأغسطس عام 2021.

قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية: «شهر أغسطس كان الأفضل أداءً لهذا العام واحتل المرتبة الثانية في أهميته بعد شهر مارس 2010 الذي شهد تسجيل 9650 عملية بيع».

وأكد تعافي متوسط سعر العقار للقدم المربع بشكل تام بعد الانكماش الذي شهده خلال جائحة «كوفيد 19» عام 2020، وذلك بالنسبة لجميع أنواع العقارات الجاهزة وعلى الخارطة ما يعد مؤشراً إيجابياً، وارتفع متوسط سعر العقارات على الخارطة في شهر أغسطس حتى وصل إلى أكثر من 1.6 مليون درهم. وأفاد التقرير بخصوص المناطق التي حظيت بأعلى أداء خلال شهر أغسطس 2022 وكانت كالتالي:

شقق سكنية

● على الخارطة: الخليج التجاري - 647 معاملة - القيمة الإجمالية: 1 مليار درهم

● جاهزة: الخليج التجاري - 435 معاملة - القيمة الإجمالية: 670 مليون درهم.

فلل

● على الخارطة: داماك لاجونز - 695 صفقة - القيمة الإجمالية: 1.9 مليار درهم.

● جاهزة: أكويا أكسجين - 184 معاملة - القيمة الإجمالية: 235 مليون درهم.

تجاري

● على الخارطة: الميدان 1 - 42 صفقة - القيمة الإجمالية: 56 مليون درهم.

● جاهزة: الخليج التجاري - 82 معاملة - القيمة الإجمالية: 106 ملايين درهم.

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