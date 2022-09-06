«سي إي أو ورلد»: الإمارات ضمن أكبر اقتصادات العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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صنف اقتصاد الإمارات في المركز 32 عالمياً على قائمة أكبر اقتصادات العالم، لعام 2022، بحسب قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لكل دولة.

وتوقعت القائمة، التي نشرتها مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في نهاية العام الجاري 501354 مليار دولار.

وتفوق اقتصاد الإمارات على اقتصادات النمسا، ماليزيا، سنغافورة، الدنمارك، هونغ كونغ، وفنلندا. وجاء اقتصاد النمسا في المركز الـ 33، بناتج محلي إجمالي متوقع قيمته 479815 مليار دولار، ونال اقتصاد ماليزيا المركز الـ 34، بناتج محلي إجمالي متوقع قيمته 439373 مليار دولار، وجاء اقتصاد سنغافورة في المركز الـ 37، بناتج محلي إجمالي متوقع قيمته 424431 مليون دولار.

وجاءت اقتصادات الدنمارك، هونغ كونغ وفنلندا في المركز الـ 40، 42 والـ 46، على التوالي.

وكانت الصدارة من نصيب الاقتصاد الأمريكي بناتج محلي إجمالي متوقع قيمته 25.3 تريليون دولار. وجاء الاقتصاد الصيني في المركز الثاني بناتج محلي إجمالي متوقع قيمته 19.9 تريليون دولار. ونال الاقتصاد الياباني المركز الثالث بناتج محلي إجمالي متوقع قيمته 4.9 تريليونات دولار.

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