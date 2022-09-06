دبي الأولى عالمياً بعدد الناطحات الأعلى من 300 متر

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي عالمياً في عدد ناطحات السحاب التي يبلغ ارتفاعها 300 متر فأعلى في 2022، وفق إحصائية لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.

وبلغ عدد ناطحات السحاب التي يبلغ ارتفاعها 300 متر فأعلى في دبي حتى تاريخ إصدار الإحصائية من المجلس 28 ناطحة، وبذاك تكون دبي هي المدينة الوحيدة في العالم التي تحتوي على ما يتجاوز 20 ناطحة من هذه الفئة من الارتفاع.

وبفارق كبير نسبياً عن دبي، تقاسمت شينزن ونيويورك المركز الثاني، برصيد 15 ناطحة لكلٍ منهما، وانفردت جوانزو بالمركز الرابع، برصيد 10 ناطحات، فيما حلّت شيكاغو خامسة بـ7 ناطحات.

ونالت دبي المركز الثاني عالمياً في عدد ناطحات التي يتجاوز ارتفاعها 200 متر، وفقاً لإحصائية أخرى صدرت في وقتٍ سابق عن المجلس أيضاً، ويبلغ عدد الناطحات من هذه الفئة من الارتفاع في دبي 107 ناطحات، فيما كانت الصدارة من نصيب شينزن التي تمتلك 120 ناطحة أعلى من 200 متر.

وأوضح المجلس أن «شينزن» ودبي فقط المدينتان الوحيدتان فقط على مستوى العالم اللتان تجاوز عدد الناطحات الأعلى من 200 متر بكل منهما 100 ناطحة.

ومن المعروف أن دبي هي موطن أطول ناطحة سحاب في العالم، وهي «برج خليفة»، الذي يبلغ ارتفاعه 829.8 متراً «2.722 قدماً».

ويقع المقر الرئيس لـ«مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية» في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، ويُعد المجلس منظمة دولية غير ربحية متخصصة في مجال المباني الشاهقة والتصميم الحضري المُستدام. ويتبع المجلس «معهد إلينوي للتكنولوجيا» في «شيكاغو»، ويحظى المجلس بسلطة واسعة النطاق في تحديد الارتفاع الرسمي للمباني الشاهقة، كما أنه مُخوّل بمنح لقب «أطول مبنى في العالم».

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