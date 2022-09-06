«روتانا» توسّع محفظة فنادقها في قطر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة روتانا لإدارة الفنادق، والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن عزمها توسعة محفظتها في قطر بافتتاح بن الشيخ ريزيدنسز من روتانا في أكتوبر المقبل وفندق ريفييرا ريحان من روتانا في نوفمبر 2022.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: تشهد المنطقة ازدهاراً مع تأهّب دول الخليج لاستضافة إحدى أضخم الفعاليات الرياضية في العالم. وستستقطب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وفوداً كبيرة من المسافرين إلى قطر، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الدول المجاورة، خصوصاً الإمارات. ومع استمرارنا في التوسّع، نتطلّع إلى تنويع عروضنا في البلاد والمنطقة ككل لتلبية الطلب المتزايد.

وأضاف: سيلبي أحدث فندقين في محفظتنا المتنامية في قطر مختلف احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. وستكون فنادق روتانا الخمسة في قطر وجميع فنادقها في المنطقة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الفعالية الرياضية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز