بيع 1442 وحدة مكتبية بـ 2 مليار في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد قطاع العقارات التجارية في دبي، صفقات بيع 1442 وحدة مكتبية، بقيمة تفوق 2 مليار درهم، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبذلك تحقق سوق العقارات المكتبية في دبي، خلال الفترة من يناير لنهاية أغسطس من العام الجاري، نمواً بـ 24 % في عدد الوحدات المباعة، ونمواً بـ 66 % في إجمالي قيمة المبيعات مع نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت بيع 1162 مكتباً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.2 مليار درهم.

واستحوذت منطقة الخليج التجاري على 41 % من إجمالي المكاتب المباعة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي، حيث سجلت بيع 596 مكتباً، بقيمة 837 مليون درهم، تلتها في المرتبة الثانية أبراج بحيرات جميرا، بـ 467 مكتباً، بقيمة تناهز 474 مليون درهم، وحلت منطقة البرشاء هايتس «تيكوم سابقاً»، بـ 119 مكتباً، بلغت قيمتها الإجمالية 121 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز