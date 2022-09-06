2.4 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 568 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 323.78 مليون درهم، و503 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم، في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الأولى، بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة المركاض، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، في منطقة الحبية الثانية. وتصدرت الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 483 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري، بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 61 مليوناً.

وسجلت الرهونات 197.58 مليون درهم، منها 22 رهن أراضٍ بقيمة 32.8 مليون درهم، و71 رهن فلل وشقق بقيمة 164.78 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 26 مليون درهم، ورهن في منطقة وادي الصفا 5، بقيمة 21 مليون درهم. وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 858.27 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي، بقيمة 352 مليون درهم، وأخرى في منطقة الممزر، بقيمة 90 مليون درهم.

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