«أبوظبي الأول» و«سيلفر بيرتش» يوفران حلول تمويل المخزون

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلن بنك أبوظبي الأول عقد شراكة مع شركة سيلفر بيرتش المحدودة للتمويل «سيلفر بيرتش» لتوفير حلول تمويل المخزون لعملائه من الشركات المحلية والدولية.

و«سيلفر بيرتش»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، شركة متخصصة في هيكلية رأس المال العامل، تعمل على دعم المؤسسات المالية من خلال تمكينها من تزويد عملائها من الشركات بأفضل الحلول غير مرتبطة بالدين، والتي تمكنها من تحسين ميزانياتها العمومية وتحقيق أهدافها المتعلقة بسلسلة التوريد.

وستتيح هذه الشراكة لكل من بنك أبوظبي الأول وسيلفر بيرتش تقديم مجموعة متنوعة من حلول تمويل المخزون التي تناسب احتياجات العملاء.

وتمكن حلول تمويل المخزون الخاصة بنا الشركات من تحسين رأس المال العامل لتلبية متطلبات أعمال محددة، كما تسهم في الحدّ من أي تأثير سلبي على سلسلة الإمداد الحالية. وتمكن هذه الحلول الشركات من الإدارة الاستراتيجية للمخزون المحفوظ للاستخدام في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تمكين الخصومات المرتبطة بحجم المخزون أو عمليات السداد المبكر مع الموردين.

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