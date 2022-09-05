«بوليسي بازار» و«أدمجي» تطرحان خطط تأمين صحي للمقيمين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «بوليسي بازار» (Policybazaar.ae)، منصة الخدمات المالية والتأمين عن طريق الإنترنت الأسرع نمواً في دولة الإمارات، شراكة مع شركة «أدمجي للتأمين» (Adamjee Insurance)، شركة التأمين الرائدة في باكستان، وذلك لتقديم التأمين الصحي للمواطنين الباكستانيين المقيمين في دولة الإمارات.

وسيتاح للمواطنين الباكستانيين المقيمين في الإمارات، الآن خيار شراء تغطية صحية شاملة لأُسرهم (سواء من الزوج أو الوالدين) في الإمارات العربية المتحدة وباكستان، عبر منصة «بوليسي بازار».

ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، أصبح من الضروري الحصول على خطط التأمين الصحي للأفراد، حيث إن شراء التأمين الصحي الشامل يمكنهم على الصعيد المالي من معالجة المخاطر الصحية غير المتوقعة. ستسهم الشراكة بين «بوليسي بازار» و«أدمجي للتأمين» بتقديم تجربة سلسة للمواطنين الباكستانيين المقيمين في الإمارات والذين يتطلعون إلى تأمين التغطية الصحية اللازمة لأسرهم.

يمكن للعملاء شراء باقة تتناسب إما الأفراد أو العائلات، من مجموعة خطط التأمين الصحي من «أدمجي للتأمين» وذلك عبر منصة «بوليسي بازار»، منها جلود، وسيلفير بريميم، وسيلفيركلاسيك، وجرين، وإميرالد، وسيلك روود. يتراوح سقف الإنفاق للشخص الواحد بين 200000 و500000 روبية باكستانية، أما بالنسبة للعملاء الذين يعانون من أمراض مسبقة، يمكنهم الاستفادة من نسبة التكلفة التي تتراوح من 10٪ إلى 50٪.

قال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: «يقدم التأمين الصحي من «أدمجي للتأمين» تغطية شاملة لجميع أفراد الأسرة في وطنهم، حيث إنها توفر خيارات متعددة لمنح العملاء خططاً أكثر شمولية مع أفضل خدمة إدارة مطالبات التأمين. يعتبر هذا التأمين الأول من نوعه الذي يوفر تغطية لأفراد الأسرة المقيمين في بلد الأم، والذي سيعمل على تطوير الخدمات المبتكرة ضمن هذا القطاع. ستمكننا شراكتنا مع شركة «أدمجي للتأمين» من تلبية هذا الطلب المتزايد على باقة التأمين الصحي المتكاملة. سنواصل عقد شراكات مع شركات التأمين بهدف تقديم المزيد من المنتجات المبتكرة والقائمة على احتياجات المقيمين المتزايدة في دولة الإمارات».

من جهته، قال محمد سلمان شودري، مدير شركة «أدمجي للتأمين» في دولة الإمارات: «يسعدنا عقد شراكة مع «بوليسي بازار»، حيث نسعى إلى توفير خطط التأمين الصحي الرقمية بطريقة سلسة عبر المنصة الخاصة بهم. يقدم التأمين الصحي الدعم المادي حين تشتد الحاجة إليها في حالة الطوارئ الطبية، وسيستفيد المواطنون الباكستانيون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة وعائلاتهم من هذا الحل الجديد».

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