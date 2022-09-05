دانوب العقارية تعين «نارسكو» لبناء برج «سكيز» بقيمة 475 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دانوب العقارية، الشركة المتخصصة في مجال الإسكان الاقتصادي ميسور التكلفة ومقرها الإمارات وأحد مطوري العقارات الخاصة الأكثر ديناميكية وشعبية، عن تعيين شركة نارسكو كمقاول رئيسي لبناء برج سكيز، وهو برج عال على طراز البحر الأبيض المتوسطي، ويضم البرج السكني شققاً مصممة بأناقة ومنافذ بيع بالتجزئة ومرافق ترفيهية، بقيمة تطوير تتجاوز 475 مليون درهم.

وسيتم تطوير برج سكيز على قطعة أرض تبلغ مساحتها 67837.39 قدماً مربعة في أرجان، بالقرب من ميراكل جاردن مع سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. يطل البرج على ميراكل جاردن والمرابع العربية ومجمعات موتور سيتي. ويقدم الشقق السكنية ذات الأسعار الميسورة التكلفة مع خطة الدفع بنسبة 1 في المائة من دانوب العقارية والتي تساعد المستأجرين ذوي الدخل المتوسط والراغبين في التملك على الحصول بسهولة على منازل أحلامهم.

تشتمل محفظة التطوير الحالية لدانوب العقارية على 8272 وحدة سكنية، بقيمة تطوير مجتمعة تتجاوز 5.65 مليارات درهم. وقد سلمت حتى الآن 4556 وحدة بقيمة مبيعات مجمعة تبلغ 3.63 مليارات درهم - ما يقرب من ثلثي قيمة المحفظة بالكامل.

المقاول الرئيسي هو المسؤول عن إنشاء مشروع معين، وفقاً للجدول الزمني والمواصفات الخاصة بالمطور أو مالك المشروع. المقاول الرئيسي ملزم قانوناً بتسليم المشروع بالكامل في الوقت المحدد ووفقاً للجودة. عادة ما يقوم المقاولون الرئيسيون بتوظيف مقاولين من الباطن وموردين لمساعدتهم في إكمال المشروع. وفقاً للعقد، ستقوم نارسكو للمقاولات ببناء وتسليم مشروع برج سكيز حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «بصفتنا كمطور يركز على خدمة العملاء والالتزام بموعد التسليم، نعلن اليوم عن تعيين المقاول الرئيسي لبرج سكيز الذي يعزز التزامنا بتسليم المنازل لعملائنا في الوقت المحدد وبجودة مناسبة».

وأضاف ساجان: «تعتمد مصداقية المطور العقاري على تسليم المشروع في الوقت المناسب ووفقاً للجودة. نحن ندرك جيداً التزامنا تجاه عملائنا - أكبر المساهمين لدينا. منذ دخولنا مجال العقارات، قمنا بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وبجودة عالية».

وقال: «لقد قامت نارسكو للمقاولات في السابق ببناء مشاريعنا وتسليمها في الوقت المحدد. وهذه المرة أيضاً، وضعنا ثقتنا بهم لتسليم المشروع في الوقت المحدد – على النحو الذي يرضينا».

قامت شركة نارسكو للمقاولات، وهي شركة إنشاءات مقرها دبي ولديها 36 عاماً من الإرث في صناعة البناء، بتسليم 129 مشروعاً بينما يوجد 20 مشروعاً آخر في مراحل مختلفة من البناء. لديها حالياً أكثر من 4500 موظف على كشوف المرتبات ومجموعة كبيرة من الشركات تشارك بنشاط في أعمال البناء الخاصة بهم، وقد نجحت في تسليم عدد من المشاريع لصالح دانوب العقارية، بما في ذلك جليتز 1 و2 و3 وميراكل.

وقال عبدالله عبدالكريم العارف، رئيس مجلس إدارة شركة نارسكو للمقاولات: «نحن سعداء للغاية بالعمل مع دانوب العقارية لبناء برج سكيز، بعد أن نجحنا في تسليم عدد من المشاريع السكنية لهم. إنه وسام فخر آخر نتوشح به».

وأضاف العارف: «يعكس منح هذا العقد ثقة عملائنا المتجددة في عملنا. نحن معروفون كمقاول راعٍ للجودة ويتمتع بسمعة طيبة في تسليم المشاريع في الوقت المحدد وتحقيق رضا العميل».

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