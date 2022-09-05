«تيكتس» ترشيح أهم وجهات الإمارات لجوائزها السنوية «أجمل معلم سياحي»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «تيكتس»، الجولة الأولى من أسماء المرشحين لجوائز «أجمل معلم سياحي»، والتي تحتفي بأجمل وأفضل المعالم السياحية في دولة الإمارات، وثماني دولٍ أخرى. وكانت من أبرز المعالم التي تم ترشيحها من دولة الإمارات العربية المتحدة: برج خليفة، ومتحف المستقبل، وقصر الوطن، والقرية العالمية، ولا بيرل من دراغون.

تم إنشاء جوائز تيكتس لأجمل معلم سياحي، من أجل تكريم والاحتفال بأفضل مناطق الجذب والمتاحف في البلدان الأكثر زيارةً حول العالم. تم استضافة أول حفل لتوزيع جوائز تيكتس لأجمل معلم سياحي في باريس، وسيتم استضافة حدث هذا العام في قمة الابتكار السياحي، في إشبيلية، في 2 نوفمبر 2022، حيث سيتنافس لهذا العام أكثر من 200 مرشح، ليصبحوا ضمن إحدى المعالم السبعة الفائزة في كُل من البلدان التسعة المشاركة في جوائز أجمل معلم سياحي لهذه السنة، إذ قامت تيكتس بالإعلان عن المرشحين للجوائز لأول 5 فئات، والمترتبة كالتالي: المكان الأكثر تميزاً، وأفضل متحف، وأفضل وجهة سياحية، وأفضل معلم، وأفضل تجربة سياحية، وتم اعتماد اختيار هذه المعالم السياحية ضمن هذه الفئات الخمس، بناءً على تقييم العملاء، الذي زاد على 1.1 مليون للأماكن السياحية المميزة، والتي تم استحصالها من الموقع الإلكتروني الرسمي لتيكتس Tiqets.com.

للمرة الأولى في تاريخ جوائز «تيكتس» السنوية للسياحة، ستنضم أماكن سياحية من دولة الإمارات وألمانيا والبرتغال، إلى التنافس للفوز بجائزة «أجمل معلم سياحي»، كما كان الحال كذلك في السنوات السابقة، فإن كلُاً من المتاحف ومناطق الجذب السياحي في فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مؤهلة أيضاً للفوز بهذه الجائزة.

لاحقاً خلال هذا العام، سيتم الإعلان عن الجولة الثانية من المرشحين للجائزتين القائمتين على الفئات، أفضل جوهرة خفية، والمعلم الأكثر ابتكاراً. كما سيتم تقييم هاتين الفئتين من الجوائز، من قبل لجنة من الحكام متخصصة في هذه الصناعة، بما فيهم دوغلاس كوينبي الرئيس التنفيذي لشركة أرايفل (Arival)، وخافيير زوري مدير موقع فيجيس ناشونال جيوغرافيك (Viajes National Geographic Web)، وجيم ريتشاردسون مؤسس ميوسيم نيكست (MuseumNext)، وأنوك فان إيكيلين مدير تطوير وجهات المجلس الهولندي للسياحة والاتفاقيات. سيبقى باب التقديم لهذه الجوائز مفتوحاً حتى الثامن من سبتمبر 2022. كما يمكن للمعالم السياحية التي ترغب في التقديم للحصول على جائزة، تحميل نموذج الطلب عبر هذا الرابط.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات السبع، ولجميع البلدان التسعة المشاركة في الجوائز، بتاريخ 28 سبتمبر 2022.

وأضاف لورينس لورينك الرئيس التفيذي لتيكتس، قائلاً: «يمثل المرشحون لجوائز أجمل معلم سياحي لهذا العام، أفضل ما قدمتهُ صناعة المتاحف ومناطق الجذب السياحي في العالم – فقد استحقوا هذا الترشيح بجدارة، خاصةً بعد أن تلقوا تقييماً رائعاً من أكثر من مليون عميل من عملاء تيكتس في جميع أنحاء العالم. نحن فخورون بالعمل مع هذه الأماكن الرائعة، ومتحمسون جداً للاحتفال بها، من خلال جوائز أجمل معلم سياحي لعام 2022».

هذا، وسيكون حفل توزيع الجوائز العالمية في الثاني من نوفمبر 2022، في حين سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين في نهاية شهر سبتمبر الجاري، كما سيتم الإعلان عن الفائزين العالميين بجوائز أجمل معلم سياحي لعام 2022، في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي ستستضيفهُ قمة الابتكار السياحي Summ it (TIS). يمكن للزوار الذين لا يتمكنون من حضور الحدث بشكل شخصي في إشبيلية، من مشاهدة البث المباشر المجاني للحدث.

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