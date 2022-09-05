إطلاق «توليدو» المرحلة الثانية من مشروع «بلووم ليفينج»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة إطلاق «توليدو»، الذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج السكني في أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى «قرطبة»، والتي تم بيع جميع وحداتها خلال أربع ساعات فقط من طرحها للبيع ومن المقرر استكمالها بحلول الربع الأخير من عام 2024.

ويتميز بلووم ليفينج بتصميم معماري من فن العمارة الإسبانية، وسُميت المرحلة الثانية تيمناً بمدينة توليدو الإسبانية.

وتتنوع الوحدات السكنية المتاحة للشراء في توليدو بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 120 و171 متراً مربعاً، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم بمساحات تتراوح بين 254 و428 متراً مربعاً.

وتبدأ الأسعار من 1.6 مليون درهم إماراتي، بخطط سداد مرنة. ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وسيتمكن سكان توليدو من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق ومنتزهات المجمع المتنوعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية، فضلاً عن المركز الصحي.

ويضم بلووم ليفينج مركزاً تجارياً (تاون سنتر) يقع في قلب المجمع السكني يتضمن محلات تجارية، ومطاعم ومقاهي.

ويضم مشروع بلووم ليفينج السكني مدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب.

كما سيشمل توليدو مركزاً مجتمعياً يضم أحواض السباحة ومناطق مخصصة للعب الأطفال محاطة بمساحات وحدائق خضراء. ويمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى مسجد ومدرستين دوليتين، سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية.

ويمتد المجمّع السكني على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق. وتم أخيراً تصنيف «بلووم ليفينج» كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.

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