«العين الأهلية» تطلق حزمة منتجات تأمينية تغطي «الرعاية المدرسية والعائلية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حزمة الرعاية المدرسية والعائلية.

ويمثل هذا المنتج التأميني علامة جديدة في تاريخ الشركة العريق من خلال كونه أول منتج تأميني من منتجات تأمينات الرعاية الاجتماعية التي تم تصميمها لتناسب مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة يتم إصداره إلكترونياً بشكل كامل بنسبة 100٪.

وقال محمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، بهذه المناسبة: نحن فخورون جداً بالإعلان عن إطلاق «حزمة الرعاية المدرسية والعائلية»، وهو منتج تأمين مع ميزة إضافية تتمثل في تغطية تم تصميمها خصيصاً لأفراد الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير حماية تكاليف تعليم الأطفال ورفاهيتهم في حال فقدان المعيل عمله يحسب شروط الوثيقة.

وأضاف محمد مظهر: «تتمتع شركة العين الأهلية للتأمين بتاريخ عريق وطويل كونها تعد من أكثر شركات التأمين الموثوق بها في الدولة منذ تأسيسها في عام 1975، ونحن نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة في هذا البلد المتطور».

وأضاف حمادة: «نحن نتفهم مدى الصعوبات التي تمت مواجهتها في السنوات الماضية على صعيد الأعمال والأفراد الذين يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصيصاً العديد من العائلات، إذ عانت الكثير من الأسر هذه الصعوبات، والقدرة على مواجهة التحديات والعوائق والتغيرات المفاجئة في الحياة».

وتابع حمادة: «في خضم هذه الأوقات الصعبة، شعرنا كأفراد عاملين ومقيمين في الإمارات بواجب الإسهام في دعم الأسر التي تعيش بيننا وتقديم المساعدة للتخفيف من القلق والمخاوف اليومية التي تؤثر فينا جميعاً من خلال توفير طريقة بسيطة وبأسعار معقولة وخالية من المتاعب نوفر الدعم للأسر في الدولة».

وقال حمادة: «وبناءً عليه، وكجزء من إسهام الشركة في دعم المسؤولية المجتمعية، نعتقد بأن توفير خطة ضمان لمساعدة العائلات على تغطية التكاليف الفورية لتعليم أطفالهم المدرسي سوف يكون مطمئناً وسوف يمنح الآباء راحة البال في أصعب الأوقات، ولهذه الأسباب، تم إطلاق منتجنا الجديد حزمة الرعاية العائلية والمدرسية، الذي يوفر الدعم للأسر داخل الإمارات العربية المتحدة. مع ضمان استمرار تعليم أبنائهم المدرسي».

وتغطي «حزمة الرعاية العائلية والمدرسية» التكاليف المباشرة للرسوم الدراسية للأطفال ونفقات التعليم الأخرى المرتبطة بها، كما توفر الدعم للنفقات العاجلة والحيوية والأساسية إذ يتم تقديم العون اللازم في حالة فقدان المعيل الأساسي عمله أو فقدان الحياة، أو العجز الكلي الدائم أو المرض العضال لأي من الوالدين بحسب شروط وأحكام الوثيقة.

ويتم تزويد الأطفال المُعلن عنهم تلقائياً غطاء ضد الحوادث الشخصية وهناك خيار لتضمين تغطية الحوادث الشخصية للوالدين أيضاً.

تم تصميم هذا المنتج بشكل غير مسبوق للآباء حتى سن 65 عاماً، ويتمتع بمعايير قبول 100٪، ويمكن شراء هذا المنتج التأميني من موقع الشركة الإلكتروني ببساطة في غضون دقائق.

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