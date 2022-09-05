«صيف دبي» يطوي صفحة موسم حافل بالبهجة والمرح

المصدر: دبي - البيان

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اختُتِمت الأحد فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، بعد موسم ناجح شهد 10 أسابيع من الربح والبهجة والمرح لكل أفراد العائلة.

واحتفلت دبي هذا العام باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي من خلال برنامج حافل شهد العديد من التخفيضات المذهلة، والمفاجآت اليومية، والمسابقات المشوقة، والعروض الترفيهية الحية. كما شهدت هذه الدورة عودة «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام داخل القاعات في المنطقة، والذي قدم العديد من الفعاليات والأنشطة، والعروض الترفيهية والتعليمية، وورش العمل، والجوائز.

وكانت بداية انطلاق مفاجآت صيف دبي لهذا العام في الأول من يوليو مع الإعلان عن تخفيضات مميزة لمدة 25 ساعة احتفاءً بالدورة الخامسة والعشرين، واختُتِمت بالتخفيضات النهائية الكبرى التي وصلت حتى 90 بالمئة عبر العديد من المتاجر التي تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة في دبي، كما تضمنت هذه الدورة توزيع جوائز قيمة، وتقديم تخفيضات مذهلة على الأزياء، والمفروشات المنزلية والمستلزمات الخارجية، والعطور، ومستحضرات التجميل، والبصريات، والإلكترونيات. كما شاركت محال السوبر ماركت وكذلك متعددة الأقسام بتقديم تخفيضات مميزة خلال فترة المفاجآت.

وسيكون الجمهور على موعد متجدد مع الدورة 26 من مفاجآت صيف دبي خلال صيف العام 2023، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي ستعلن عن تاريخها لاحقاً، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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