الإمارات للزجاج و«شوت» ينتجان زجاجاً مقاوماً للحرائق معتمداً دولياً

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت الإمارات للزجاج، الشركة المتخصصة في إنتاج الزجاج المعماري المسطح في الشرق الأوسط والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، اتفاقية شراكة مع المجموعة الدولية للتكنولوجيا «شوت» SCHOTT، بهدف تزويد المهندسين المعماريين في منطقة الشرق الأوسط وخارجه، بأنواع الزجاج عالي الأداء يجمع بين مقاومة الحريق وحرية التصميم بأسلوب فريد من نوعه.

وتتميز هذه المجموعة الجديدة من الزجاج المقاوم للحريق، بألوان غنية وأنماط متعددة، وتتيح خيارات لا محدودة للواجهات، والجدران الفاصلة، والأسقف، وأضواء السقف، والأبواب والنوافذ، التي تلبي متطلبات السلامة الدولية.

وستقدم شركة الإمارات للزجاج و«شوت»، عدة أنواع من الزجاج المتعدد الوظائف والمصفح والعازل، الحاصلين على اعتماد المعيار الأوروبي EN وشهادة مختبرات أندر رايترز UL. وتتيح هذه الأنواع مقاومة الحريق من خلال الحد من انتشار النيران لمدة تصل إلى 120 دقيقة.

وتشمل المجموعة، أنواع الزجاج العالي الأداء، والتي تُعتبر مناسبة وملائمة بشكلٍ مثالي للواجهات والأسقف الزجاجية، نظراً لقوتها وثباتها عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتقلبات في درجات الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. كما يُلبي هذا الزجاج المقاوم للحريق، من خلال تركيبته التي تجمع المميزات الفنية الخاصة بهياكل الزجاج المزدوج، متطلبات توفير الطاقة.

حضر توقيع اتفاقية الشراكة، عبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي لقسم شركات مواد البناء في شركة دبي للاستثمار، وأحمد الشارد، رئيس العمليات في دبي للاستثمار، ورضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج، إلى جانب ستيفان هيرجوت، نائب الرئيس والمسؤول عن وحدة الأعمال الخاصة بالزجاج المسطح في شركة «شوت».

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج: يسعى المهندسون المعماريون والمخططون العصريون، إلى جعل كل مبنى فريداً من نوعه، من خلال دمج أحدث التصميمات والمنتجات.

ويتيح هذا الزجاج المبتكر الجديد المقاوم للحريق من شركة الإمارات للزجاج و«شوت»، المجال لتنفيذ التصاميم العصرية ومضاعفة وصول الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية المفتوحة والمترابطة في الوقت نفسه.

ويشكل هذا النوع من الزجاج المقاوم للحريق، خطوة متقدمة في تكريس الابتكار لتحقيق متطلبات هيئات الوقاية من الحرائق. كما تتيح هذه السلسلة من الزجاج، مجموعة واسعة من الحلول المتخصصة تضمن أقصى درجات المرونة لتلبية المتطلبات المختلفة، إلى جانب خيارات جمالية على المستوى البصري.

وقال ستيفان هيرجوت، نائب الرئيس والمسؤول عن وحدة الأعمال الخاصة بالزجاج المسطح في شركة «شوت»: «يمثل القطاع المعماري في منطقة الشرق الأوسط، نموذجاً لرؤى وطموحات التصاميم الهندسية، وسوقاً واعدة. وتتيح شراكتنا مع الإمارات للزجاج، الفرصة لتعزيز تواجدنا ومكانتنا وفي الوقت نفسه تلبية متطلبات العملاء على مستوى المنطقة».

وستقوم شركة الإمارات للزجاج، بتجهيز ومعالجة وتوزيع الزجاج المقاوم للحريق الذي سيتم توريده من قبل شركة «شوت»، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية صقل الزجاج وفق مستويات عالية الجودة، وضمن فترة زمنية قصيرة.

ويختلف هذا الزجاج عن زجاج الأمان المصفح القياسي، إلا أنه يتميز بالصلابة والمتانة العالية نفسها. ولقد خضع الزجاج المقاوم للحريق لاختبارات دقيقة، لضمان قدرته على تحمل درجات الحرارة المسجلة أثناء اندلاع الحريق، وتوفير حماية فعّالة خلال الفترة المذكورة.

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