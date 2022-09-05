«إشراق» تعلن استراتيجية عمل جديدة وبرنامج عوائد للمساهمين

المصدر: أبوظبي - البيان

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اجتمع مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار لوضع استراتيجية عمل جديدة بعد اكتمال الاستحواذ على شركة «جولديلوكس إنفستمنت كومباني».

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على خطة للتخارج من الاستثمارات العقارية للشركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة من خلال البيع و / أو إدخال شركاء لتطوير العقارات ومن ثم بيعها. وناقش المجلس أيضاً التقدم الذي أحرزته الإدارة التنفيذية بهذا الخصوص.

كما وافق مجلس إدارة «إشراق» أيضاً على سياسة توزيع الأرباح الجديدة. من خلال هذه السياسة المعدلة، تهدف الشركة، شرط الحصول على موافقة المساهمين، دفع كحد أدنى أرباح سنوية بقيمة 2 فلس لكل سهم عن عام 2022، وتتوقع الشركة أن ترتفع توزيعات الأرباح بمقدار 0,5 فلس لتصل إلى 4 فلوس على الأقل لكل سهم بحلول عام 2026. وسيعرض مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح الجديدة هذه على مساهمي الشركة للموافقة عليها في الجمعية العمومية المقبلة.

ومع حصولها على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لبرنامج إعادة شراء الأسهم بما في ذلك موافقة الجمعية العمومية السنوية الأخيرة وكذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً، تتوقع «إشراق» الشروع في برنامج إعادة الشراء بعد انقضاء فترة الإعلان للجمهور في 6 سبتمبر 2022 وتتوقع إشراق شراء ما لا يقل عن 3% من أسهم الشركة (84,612,993 سهماً) كل سنة.

كما ناقش مجلس إدارة «إشراق» القرارات الأخيرة للجمعية العمومية القاضية بنقل محفظة الأصول المالية الحالية للشركة إلى «جولديلوكس» كمساهمة عينية. وبذلك تصبح «جولديلوكس» الأصل الأساسي لشركة «إشراق»، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق المزيد من الاستقرار، وتحسين العوائد، والحد من تقلب القيمة على أساس سعر السوق.

وقرر مجلس الإدارة أيضاً إعادة تنظيم اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لزيادة فعاليتها إلى أقصى حد ممكن. ويشمل ذلك تشكيل لجنة تنفيذية تتولى مساعدة المجلس في إدارة تسييل مخزون الأراضي والاستثمارات الأخرى، وتقديم الدعم المستمر لإدارة الشركة.

وتمتلك «إشراق للاستثمار» أصولاً تزيد قيمتها على 3,8 مليارات درهم في مجالات العقارات، والأسهم، والدخل الثابت، والأسهم الخاصة، ومنتجات الديون.

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