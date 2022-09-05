المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة داماك ترسية عقود جديدة بقيمة 313.5 مليون درهم في مشروع داماك هيلز. وتم تعيين "الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير" لإنجاز آخر مجموعة من الفلل البالغ عددها 190 فيلا في مجمع "بيلير".

وتقع فلل "بيلير" في مجمع "ذا ترمب استايتس" الذي يأخذ شكل جزيرة محاطة بملعب غولف ضمن مشروع "داماك هيلز". تم إنجاز أعمال البنية التحتية الرئيسية في المجمع.

وحصلت الشركة ذاتها على عقد أخر كمقاول رئيسي لمجمع "غولف جيت" في داماك هيلز الذي كان يحمل اسم "غولف فيتا بي" سابقاً.

وأكملت الشركة حتى الآن أعمال الحفريات الرئيسية، كما أنها على وشك الانتهاء من أعمال الأساسات. وسيضم المشروع، الذي سيكون مجاوراً للمبنى المكتمل "غولف فيتا إيه"، أيضاً مبنى سكني مؤلف من 30 طابقاً، مع مجموعة من الشقق التي تمتاز بإطلالات على ملعب الغولف، مع تعزيزها بالمرافق الحديثة، مثل حوض السباحة والصالة الرياضية.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: يحقق داماك هيلز نمواً متسارعاً لترسيخ مكانته كمشروع سكني يحظى بجاذبية عالية في دبي. ويُعد "داماك هيلز"، الذي يقع على طريق أم سقيم وشارع حصة، أول مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي، ويوفر للسكان مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات ووسائل الراحة والترفيه، بما في ذلك: حديقة تزلج وبحيرات صيد واسطبلات خيول وحديقة للحيوانات الأليفة ومرافق رياضية وحلبة للتزلج على الجليد، وغيرها من المرافق الأخرى.

وتوفر الشركة طيفا واسع من الخيارات الترفيهية، لعل أبرزها "ملعب ترمب الدولي للغولف" وشاطئ "ماليبو باي"، الذي يُعد أول مسبح مجتمعي بأمواج اصطناعية في دولة الإمارات. ويضم "داماك هيلز" أيضاً مدرسة جبل علي ومجموعة مختارة من دور الحضانة ومتجري كارفور وسبينس وفندق راديسون، بالإضافة إلى مركز تسوق مجتمعي، فينتورا مول.

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