سكان الإمارات الأسرع إقليمياً في تبنّي التقنيات الحديثة

المصدر: برلين - وائل اللبابيدي

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أكد مسؤولون في سامسونج الخليج للإلكترونيات أن سكان الإمارات هم الأسرع إقليمياً في تبنّي التقنيات الحديثة والأكثر طلباً للتقنيات الحديثة. وأكد مسؤولون في الشركة على هامش مشاركة عملاق التقنية الكوري سامسونج في «إيفا برلين»، أكبر معرض للإلكترونيات المنزلية في العالم، نمو أنشطة الشرطة في الإمارات بنسب تصل إلى أكثر من 200% هذا العام بالمقارنة بنهاية 2019 أو قبل بدء جائحة كورونا.

وركزت سامسونج، التي شغلت إحدى أكبر صالات العرض مساحة في أيفا برلين، على عرض أحدث منتجاتها من أجهزة التلفاز الجديدة بتقنية 4k و8k، وأجهزة Neo Qled الجديدة، وتتضمن جهازاً بقياس 114 بوصة يتم عرضه لأول مرة، ومجموعة Bespoke من الأجهزة المنزلية المتصلة والموفرة للطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الهاتف «جالاكسي فولد 4»، و«جالاكسي فليب 4» الجديدة وشاشات اللعب.

وقال نيكولا أكسينتيجيفيتش، رئيس قسم العرض المرئي في سامسونج الخليج للإلكترونيات، إن مبيعات أجهزة التلفاز Neo Qled بتقنية 4K و8K من سامسونج نمت هذا العام في الإمارات بنسبة 250% حتى الآن بالمقارنة بقبل جائحة «كوفيد»، مؤكداً ثقته بأداء مبيعات أجهزة التلفاز كبيرة الحجم في الإمارات خلال العام الحالي نتيجة ثقة المستهلكين وانطلاق مونديال قطر 2022، ونمو الطلب على أجهزة التلفاز فئة «لايف ستايل» وهي «ذا فريم» و«سيرو» و«سيريف» بشكل كبير، وذلك بفضل نمو الترابط بين الفن والتكنولوجيا في الدولة بصورة ملحوظة.

وأضاف: يتمتع المستهلكون في الإمارات بقدرة كبيرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وتتبع الجديد منها والرغبة في الاستفادة مما تقدمه أجهزة التلفزيون الحديثة من سامسونج مثل Neo Qled بتقنية 8K التي تستخدم منظومة الكم لتوفير تباين مذهل في الألوان، كما أن معظم الطلب على أجهزة تلفاز سامسونج حالياً في الإمارات هي على أجهزة التلفزيون الكبيرة قياس 65 و75 بوصة، مقارنة بقياس 55 بوصة قبل عامين. والسبب في ذلك يعود إلى أن المستهلك توقع من جهاز التلفاز اليوم تجربة أكثر انغماساً وتفاعلية، وهو ما نركز عليه اليوم في سامسونج.

وحول التقنيات الجديدة في أجهزة تلفاز سامسونج الحديثة قال أكسينتيجيفيتش: «تستطيع المستشعرات في أجهزة التلفزيون 2021 وما فوق، تحديد الإضاءة المحيطة في الغرفة وتعديل الصورة تلقائياً، لتوفير أفضل تجربة مشاهدة، كما توفر ميزة تتبع صوت صور الأشياء OTS في الأجهزة تجربة صوتية رائعة شبيهة بالصوت المتوفر في صالات السينما».

أجهزة المستقبل

وقالت بورشين أرابول، رئيسة قسم الأجهزة المنزلية في سامسونج الخليج للإلكترونيات، إن قسم الأجهزة المنزلية في الإمارات حقق هذا العام نمواً بنسبة 56% بالمقارنة بـ 2020، مشيرة إلى معظم النمو جاء لصالح الأجهزة المتصلة القابلة للتخصيص وذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة.

استدامة الطاقة

ولفتت أرابول إلى أن منتجات سامسونج في إيفا برلين تركز على مفهومين الأول هو تعزيز الاتصال بين مختلف الأجهزة المنزلية كالثلاجة والغسالة والمكيف والمستهلك أينما كان من خلال هاتفه الذكي على تطبيق Smart Things من سامسونج، مشيرة إلى أن 80% من أجهزة سامسونج الجديدة في الإمارات قادرة على الاتصال، وأما الثاني فهو الاستدامة من خلال توفير الطاقة وتخفيف البصمة الكربونية.

وذكرت أن 100% من منتجات سامسونج التي ستطرح في الإمارات العام المقبل ستكون متصلة ومزودة بالذكاء الاصطناعي وقابلة للتخصيص Bespoke بهدف توفير الطاقة.

وأكدت أرابول ثقتها بأداء مبيعات الأجهزة المنزلية في الإمارات خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن شراء منتجات أكثر توفيراً للطاقة يحقق العائد الاستثماري بسبب انخفاض التكلفة الإجمالية للمنتج.

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