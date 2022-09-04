«فاشنزا» تدعم فريق إدارتها العليا بدبي لتوسعها العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فاشنزا»، منصة الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموجهة للعلامات التجارية وتجار التجزئة، ومقرها دبي، عن تعيين «بوشكار كومار» بمنصب المدير للشركة في دولة الإمارات، وتعيين «نيل توبيوالا» في منصب المدير للشركة في المملكة المتحدة، وتأتي التعيينات الحديثة في إطار استراتيجية «فاشنزا» للتوسع في الأسواق العالمية، كالشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك في أعقاب جولة تمويل ناجحة من السلسلة «ب»، جمعت خلالها الشركة 100 مليون دولار أمريكي.

وسيتولى كل من «بوشكار كومار» و«نيل توبيوالا»، قيادة خطط «فاشنزا» لتعزيز أعمالها الدولية، وسيعملان على تسخير خبرتهما المعمقة لمساعدة «فاشنزا» في توظيف البيانات والتكنولوجيا السحابية، من أجل خلق سلسلة إنتاج وتوريد، تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمبادئ الأخلاقية والاستدامة.

وقال «أبهيشك شارما»، المؤسس المشارك ورئيس العمليات في منصة «فاشنزا»: «يتمتع بوشكار ونيل بخبرات تزيد على 20 عاماً في المجال، من خلال عملهما لدى علامات تجارية بارزة، وشركات تجزئة كبرى، من بينها Inditex وNext UK وPrimark وLandmark وغيرها الكثير. وستتمكن فاشنزا من التقدم بخطوات واسعة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الأخرى، بالاعتماد على خبرتهما ودرايتهما الواسعة على صعيد العرض والطلب».

وبدوره، قال «جميل أحمد»، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الأعمال في «فاشنزا»: «نتطلع بشوق للارتقاء بأعمالنا التجارية الدولية إلى آفاق جديدة، مع انضمام الخبيرين المخضرمين «نيل» و«بوشكار» إلى فريق عملنا المتميز. ونحن على ثقة بأن مهاراتهما القيادية وخبراتهما العريضة عبر قطاعات مختلفة، ستساعد «فاشنزا» على زيادة حجم العرض والطلب، من خلال استقطاب عدد أكبر من العملاء المؤسسيين من الأسواق العالمية».

ويمتلك «نيل توبيوالا» استوديو خاصاً لتصميم قماش الجينز «الدنيم» في لندن، ويتمتع بسجل مثبت حافل في مجال إدارة سلسلة التوريد من مرحلة التصميم الأولي إلى التسليم النهائي، وتطوير العلامة التجارية، كما يتميز أيضاً بإلمامه الواسع بقطاع الأزياء على المستوى العالمي، وقد أسس شراكات متينة مع علامات تجارية ومصنّعين رائدين في مجال الأزياء، على امتداد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

وفي الوقت الراهن، تضم قاعدة «فاشنزا» أكثر من 250 شركة تصنيع، تقدم حالياً خدماتها لأكثر من 300 علامة تجارية عبر 6 بلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند.

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