«سيليكــون سنتـرال» يؤجر 80 % من مساحتة لأنشطة التجزئة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «لاين للاستثمار والعقارات»، الذراع المختصة بإدارة وتطوير مراكز التسوق لدى «مجموعة اللولو العالمية»، عن علامات تجارية جديدة منتقاة بمشروع «سيليكون سنترال»، وهو عبارة عن وجهة تجارية وترفيهية جديدة مكونة من مستويين داخل واحة دبي للسيليكون، حيث بلغت نسبة التأجير في المركز أكثر من 80% من المساحات المتاحة لأنشطة التجزئة.

وقال سليم م. أ. المدير العام لمجموعة اللولو العالمية: «لقد استغرقنا ما يكفي من الوقت في اختيار وتأكيد المستأجرين من أجل ضمان توفر المزيج الأمثل من العلامات التجارية ومقدمي الخدمات المطلوبين للمجتمع، سعياً لإنجاح المركز التجاري على أفضل وجه، حيث تلقينا انطباعات رائعة بشأن تواجد متجر «لولو هايبر ماركت» لدينا بمشروع «سيليكــون سنتــرال» داخل مركز تجاري مليء بعناصر النباتات والمياه والضوء الطبيعي، معيداً خلق واحة متكاملة داخل المدينة، وذلك تأكيداً على كونه مشروعاً صديقاً للبيئة مع استخدام أحدث التقنيات لإدارة النفايات وتوفير الطاقة ومحطات الشحن الكهربائي في منطقة مواقف السيارات».

يقدم «سيليكون سنترال»، الممتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 81,500 متر مربع و3,500 موقف سيارات، مزيجاً واسعاً ومتنوعاً من العلامات التجارية المخصصة لإرضاء المتسوقين بشكل كامل، كما يضم مشروع «سيليكــون سنتــرال» مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام التي تشتمل على 24 مطعماً من مطاعم الوجبات السريعة عالية الجودة والمقاهي الرائعة، بالإضافة إلى 21 وحدة داخل مجمع المطاعم، والذي يجعل منه المكان المثالي للقاء الأصدقاء والأسر والعائلات.

هذا في حين تشمل خيارات الترفيه المتوفرة بالمشروع متجراً متعدد الأقسام على مساحة 7,800 متر مربع، بالإضافة إلى 12 شاشة عرض سينمائي، ومركز ترفيه عائلي مقام على مساحة 6,800 متر مربع، يضم بين جنباته «مركز الجيل الجديد للترفيه» بمساحة 2,000 متر مربع والذي يقدم خدماته للصغار والكبار من أجل الحفاظ على نشاطهم، بجانب صالة ألعاب رياضية بمساحة 2,500 متر مربع لمساعدة أفراد المجتمع في الحفاظ على لياقتهم. الأمر كله متعلق بضمان الراحة وسهولة الوصول.

يقع مركز «سيليكــون سنتــرال» في موقع استراتيجي على بعد 12 كيلومتراً من وسط المدينة و15 كيلومتراً من مطار دبي، داخل واحة دبي للسيليكون، وهي أول منطقة مستدامة بيئياً في مدينة دبي تركز على خفض البصمة الكربونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية، كما يتميز «سيليكــون سنتــرال» بوقوعه بالقرب من طريق دبي العين، حيث تمر أكثر من 350.000 سيارة يومياً، حيث يهدف المركز التجاري إلى تقديم مجموعة متفردة من متاجر التجزئة الجديدة لأفراد المجتمع السكني المحيط والذي يناهز عدد سكانه 400.000 نسمة بالإضافة إلى الطلاب الملتحقين بالجامعات في المدينة الأكاديمية.

وتشمل تلك العلامات التجارية الجاذبة للمتسوقين المميزين كلاً من علامة «ديفاكتو Defacto»، و«أو ڤي إس OVS»، و«فور إيفر 21 Forever 21»، و«كاليوبي Calliope»، و«فلـو Flo»، و«تيرانوفا Terranova»، و«بيلا ميزون Bella Maison»، و«سبلاش Splash»، و«بينتي Penti»، و«ماكس Max»، و«كوتون أون Cotton On»، و«بيبي شوب Babyshop»، بالإضافة إلى نادي «يو إف سي جيم – UFC GYM» المجهز تجهيزاً جيداً لعشاق الرياضة واللياقة البدنية.

ولضمان توفر مزيج صحي من الخدمات والصيدليات والمقاهي ومحال الصرافة والعلامات التجارية العصرية، أكد فريق التأجير على تواجد المستأجرين الذين ينتمون لمجموعات رئيسية مثل: «مجموعة الشايع»، و«مجموعة لاندمارك»، و«مجموعة شرف للتجزئة»، و«مجموعة ستيب إن»، و«مجموعة براندز فور لس».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز