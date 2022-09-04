مفاجآت صيف دبي تنهي 10 أسابيع من التجارب وتتوّج يوبيلها الفضي بنجاح مبهر

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم الأحد فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي بعد موسم ناجح شهد 10 أسابيع من الربح والبهجة والمرح لكل أفراد العائلة.

وعلى مدار 66 يوماً، شاركت أكثر من 960 علامة تجارية رائدة، و3250 متجراً في فعاليات مفاجآت صيف دبي، مقدمة عروضاً ترويجية وتخفيضات لا تفوت عبر شتى منتجات الأزياء، والإلكترونيات، ومستحضرات التجميل، والمفروشات المنزلية، والذهب والمجوهرات، وغير ذلك الكثير، في أكثر من 25 مركز تسوق في مختلف أنحاء المدينة. كما شارك أكثر من 2467 متجراً، و650 علامة تجارية في التخفيضات النهائية من المفاجآت والتي تتواصل على مدار 3 أيام وتنتهي اليوم، مع تقديمها لتخفيضات تصل حتى 90%.

وقدمت مفاجآت صيف دبي في دورتها الخامسة والعشرين تجارب لا تنسى لكل أفراد العائلة، تشمل أكثر من 850 عرضاً ترويجياً لموسم العودة إلى المدارس، وأكثر من 40 فعالية احتفالية، و19 عرضاً متجولاً عالمياً، إضافة إلى 6 عروض أولية لأفلام مميزة، و360 لقاءً وظهوراً لشخصيتي دبي المحبوبتين، مدهش ودانة.

ومن حيث المسابقات، فقد تم الإعلان عن أكثر من 3700 فائز من المواطنين والمقيمين والزوار في سحوبات مفاجآت صيف دبي، والذين حصلوا على هدايا وجوائز مذهلة مثل سيارات، وإلكترونيات، ومشغولات ذهبية ومجوهرات وألماس، بالإضافة إلى قسائم تسوق بقيمة إجمالية تزيد على 12 مليون درهم من مختلف السحوبات وعروض التسوق.

وشهد موسم اليوبيل الفضي للمفاجآت إقامة فعاليات ستبقى في ذاكرة المشاركين؛ ومنها العودة الكبيرة لعالم مدهش، والذي شهد تفاعل أكثر من 176 ألف زائر، بالإضافة إلى «موفي ماجيك» (Movie Magic)، ووليمة عيد الأضحى. وكان هناك 94 باقة إقامة فندقية، و18 حفلة موسيقية، ومشاركة 224 فناناً ومؤدياً محليين وعالميين؛ مثل ليام باين، وجو كوي، ومن نجوم العرب فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك.

وخلال الدورة الثانية من فعاليات أسبوع مطاعم دبي، ارتاد أكثر من 6686 فرداً المطاعم المشاركة واختاروا وجباتهم من 83 قائمة طعام حصرية عبر وجبات الإفطار والغداء والعشاء في 50 مطعماً فاخراً في دبي.

ويقول أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سوف تبقى دورة اليوبيل الفضي من مفاجآت صيف دبي في الذاكرة كواحدة من أفضل المواسم على الإطلاق. فقد نجحت الدورة الخامسة والعشرون للمفاجآت في استعراض وتقديم أفضل ما يمكن أن تقدمه دبي، وقد أتاحت العروض الترويجية والفعاليات والتجارب لسكان دبي وزوارها استكشاف جوانب متعددة من المدينة، عبر مجموعة كبيرة من مراكز التسوق والوجهات السياحية والمطاعم والفنادق، وبالتالي تحقيق الاستفادة خلال فصل الصيف».

وأضاف الخاجة قائلاً: «ساهمت هذه الدورة الاستثنائية وبمناسبة اليوبيل الفضي من مكانة دبي كوجهة تسوق وترفيه رائدة على مستوى العالم، وأنها واحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة. ونحن سعداء لإضفاء البهجة والمرح على ضيوفنا على مدار 10 أسابيع، الذين قضوا أمتع الأوقات وصنعوا أروع الذكريات، ونتطلع إلى انطلاقة الدورة الـ26 من مفاجآت صيف دبي في صيف العام المقبل، والتي نسعى أن تكون أكبر وأفضل».

بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ستعود مفاجآت صيف دبي مجدداً في دورتها الـ 26 خلال صيف العام 2023. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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