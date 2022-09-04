«الرستماني للصرافة» تتوسع في الإمارات بافتتاح فرعها الـ 31

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت شركة الرستماني الدولية للصرافة شبكتها في دولة الإمارات بافتتاح فرعها الحادي والثلاثين في ابن بطوطة مول قرب محطة المترو، ويأتي الافتتاح لدعم استراتيجية الشركة الهادف إلى توفير خدمات مالية مريحة وسلسة لملايين الأشخاص في الإمارات، بحضور كبار المسؤولين في مجموعة الرستماني وموظفي ARIE، والافتتاح الجديد يعيد التأكيد على أهداف الشمول المالي للعلامة التجارية، مما يضمن أن تكون الخدمات المالية في متناول الجميع في جميع أنحاء الدولة.

وقال كاروناكاران ساداسيافام المدير العام للرستماني الدولية للصرافة: «نحن سعداء جدًا بتوسيع وجودنا في ابن بطوطة مول. ومن خلال هذا الفرع الجديد، سنكون قادرين على تلبية احتياجات قسم أكبر من السكان المقيمين والمواطنين في المنطقة من خلال خدماتنا المالية المتنوعة».

ومع افتتاح الفرع الجديد، أضافت شركة الرستماني الدولية للصرافة منفذًا آخر إلى شبكة فروعها هذا العام، وستوسع شبكة فروعها إلى المزيد من المواقع في الأشهر المقبلة كجزء من التزام الشركة بتقديم خدمات مالية موثوقة وسلسة ويمكن الوصول إليها من قبل الجميع في الإمارات.

ومع أكثر من 40 عامًا من التميز في الخدمة في صناعة الخدمات المالية، كان حل الدفع المستقبلي لشركة الرستماني الدولية للصرافة ثابتًا في سد الفجوة بين التكنولوجيا والمستهلكين، حيث تعد المنصة الرقمية لشركة الرستماني للصرافة الدولية، من بين أفضل منتجات التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تقدم العديد من التحويلات المالية الفورية، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة، وكلها مدمجة في منصة واحدة.

وتسهم الشركة في توفير خدمات صرف العملات والتحويلات المالية، بالإضافة إلى تحديثات السوق واتجاهات العملات لعملائها من الشركات والأفراد.

ولدى الشركة علاقات مع شبكة مصرفية تضم أكثر من 90 بنكًا حول العالم، ما يسمح لها بإرسال الأموال إلى أي وجهة. تضم الشركة مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة، هي: العملات الأجنبية، وتحويلات التجزئة، ومعاملات الصرف الأجنبي التجارية، ومعاملات البيع بالجملة، وشيكات المسافرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز