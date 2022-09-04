سوق أبوظبي العالمي يوافق لعمل «كليكل» وسيطاً للأصول الافتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت شركة «كليكل» أحدث مزوّد عالمي لخدمة الأصول الافتراضية – ومقرها أبو ظبي - على الموافقة المبدئية لتقديم الخدمات الماليــة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، للعمل بصفـة الوسيط والحافظ الأمين للأصول الرقمية.

وأعرب القائمون على شركة «كليكل»، عن سرورهم جراء الحصول على الموافقـة المبدئيــة من سوق أبوظبي العالمي، حيث ستكون الشركة قريباً جزءاً من نظام التشفير البيئي المنظّـم الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوسيع منتجاتها وخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكاملها.

وقال مايكل زاهو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كليكل: «إن المسار المنظّـم هو الطريق الوحيد لنمو أي شركة تشفير، إذا كانت تريد أن تكون لاعباً جاداً على المدى الطويل، ولقد ولّـت منذ فترة طويلة، الأيام التي كان فيهـا لاعبو الأصول الرقمية يتمتعون بميزة المُضارب المبكّـر، للاستفادة من السوق الصاعدة سريعة النمو».

وأضاف زاهو: «إن الاضطرابات الأخيرة في سوق العملات المشفرة، والبيع الكبير الناجم عن الشعور بالخوف من تفويت الفُرص الذي يحركه الجشع، هي مجرد مثال آخر لإظهار سبب حاجة السوق إلى التحكم الصحيح في المخاطر والامتثال».

وستعمل «كليكل» بنشاط على إشراك الجهات التنظيمية العالمية، كجزء من التزامها المستمر بدعم المعايير العالمية، وتعزيز التطورات والنمو المستدام للنظام البيئي للتشفير بصورة جماعية.

ويعتبر سوق أبوظبي العالمي، أحد أهم الهيئات التنظيمية العالميــة المختصّـة للأصول الافتراضية في المنطقة، ويظهر إصدار الموافقــة المبدئيــة، التزام شركة «كليكل» بأن تصبح الشركة الرائدة للأصول الافتراضية الشاملة في سوق أبوظبي العالمي.

وقد أُعيـد مؤخراً تسميـة المجموعة، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم «آي دي سي إم»، لتصبح «كليـكل»، التي تمثل العملات الصوتية عند النقر في تناغم وازدهار. وباعتبارها منصة تبادل الأصول الرقمية القائمة قديماً، التي حملت لواء الريادة لمفهوم التحالف (التبادل بوصفه خدمةً)، فقد نجحت مجموعة «كليكل» في التنقّـل عبر أسواق المضاربة الصاعدة والهابطــة، طيلة الأعوام الخمسة الماضية.

ومن خلال تركيـز على إنشــاء البنية التحتية للنظام البيئي الخاص بهم، يعمل فريق «كليكل» الجديد على مدار الساعة، لبناء مجموعة جديدة من المنتجات، بهدف تقديم تطبيق التشفير الفائق «الكل في واحد»، الذي يخدم جميع احتياجاتك من التشفير في العصر الرقمي دائم التطـوّر.

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