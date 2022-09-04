برنامج لـ «تنظيم الاتصالات» يفوز بذهبيتين من «براندون هول 2022»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فوز البرنامج التدريبي للممكنات الرقمية واستراتيجية بناء القدرات والتوعية الرقمية بميداليات ذهبية وفضية في جوائز Brandon Hall 2022، حيث حصل البرنامج التدريبي للممكنات الرقمية على ميداليتين ذهبيتين عن فئة أفضل استخدام للتكنولوجيا من أجل التعليم وعن فئة أفضل فريق تعليمي، كما نال الميدالية الفضية عن فئة أفضل برنامج مؤسسي للتطوير المهني، فيما حصلت استراتيجية بناء القدرات والتوعية الرقمية على الميدالية الفضية عن فئة أفضل صياغة لاستراتيجية التعليم.

وأكد المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات أصبحت عنواناً لقصص النجاح في مجال التحول الرقمي، وهي تزخر بالنجاحات التي تلفت أنظار المعنيين في هذا المجال.

وقال الزرعوني: فخورون بأن نرى هذا التقدير لاثنين من أهم البرامج التي اعتمدناها في سياق التمكين الرقمي للمجتمع والحكومة انسجاماً مع الدور الاستراتيجي للهيئة؛ وفي هذا السياق فإن الهيئة تولي أهمية استثنائية لبناء القدرات في مجالات التحول الرقمي انطلاقاً من أن الوصول إلى مجتمع رقمي متكامل يتطلب كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على استشراف وصنع المستقبل وتحقيق الإنجازات الرائدة التي تليق بدولة الإمارات وبتطلعات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن فوز البرنامج التدريبي للممكنات الرقمية واستراتيجية بناء القدرات والتوعية الرقمية بهذه الجوائز يشكل خطوة ذات مغزى نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الحكومة الرقمية والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في المجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي للممكنات الرقمية هو واحد من العديد من البرامج التي تقدمها الهيئة عبر الأكاديمية الافتراضية، والتي تلعب دوراً فاعلاً في نشر ثقافة التحول الرقمي والتدريب على مهارات المستقبل وأدواته ومفاهيمه كما تعتبر أحد مظاهر اهتمام الهيئة بالمسؤولية المجتمعية.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تمثل أحد الممكنات الرقمية المندرجة في خارطة طريق التحول الرقمي الشامل وقد ساهمت خلال السنوات الماضية في تدريب ما يزيد على 300 ألف متدرب من 50 دولة.

وأطلق البرنامج التدريبي للممكنات الرقمية بهدف بناء مهارات موظفي القطاعين الحكومي والخاص حول ممكنات التحول الرقمي، لتعزيز الكفاءات اللازمة في هذا المجال، من أجل تقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المتعاملين، وتعزز بناء الحياة الرقمية المتكاملة والشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتماشى البرنامج التدريبي للممكنات الرقمية واستراتيجية بناء القدرات والتوعية الرقمية مع خارطة طريق الحكومة الرقمية، والتي تضم 6 محاور ذات أولوية، يتضمن كل منها عدداً من المبادرات التي تصب جميعها في خدمة الهـدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التحول الرقمي بنسبة 100%.

وتتمثل المحاور ذات الأولوية في توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، وتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، وجهوزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل، ورفع كفاءة العمل الحكومي.

يذكر أن جوائز التميز من مجموعة Brandon Hall هي الجوائز الأعرق في مجال التعلم والتدريب، والموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكان البرنامج الأول من نوعه عندما تم تدشينه في عام 1994.

وتساهم هذه الجوائز في التعرف على المؤسسات الرائدة التي ساهمت بأفضل البرامج والاستراتيجيات والأساليب والعمليات والنظم والأدوات التي حققت نتائج ملموسة.

وفاز بالجائزة عدد من الشركات العالمية مثل McKinse، VMWare، IBM، Google Cloud، Deloitte.

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