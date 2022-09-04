تقرير بريطاني: الإمارات مكان من المستقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصف موقع «إيه بي سي موني» الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون المال والاقتصاد الإمارات بأنها مكان من المستقبل، كما تُعد موقعاً مثالياً لروّاد الأعمال، وهو ما تأكّد من واقع حصولها على المركز الأول بين كافة دول العالم كأفضل وجهة لبدء عمل تجاري جديد، وفقاً لأحدث نسخة من التصنيف السنوي الصادر عن «المرصد العالمي لريادة الأعمال» أفضل دول العالم في ريادة الأعمال وبدء الأعمال التجارية الجديدة.

وأكد تقرير للموقع أن حرص الإمارات على مواكبة المستقبل وشغف قياداتها باستشرافه، بل وباستباقه، عزز جاذبية الدولة لرواد ورجال الأعمال. فعلى سبيل المثال، تعمد حكومة الإمارات إلى تحديث بنيتها التحتية وتطويرها بصفة مُستمرة، الأمر الذي يروق لرجال الأعمال المقيمين بالدولة، ويجعلهم متمسكين بالبقاء فيها لمزاولة أعمالهم التجارية.

وأضاف: إن التطور التقني الذي تحرص عليه حكومة الإمارات في كافة دوائرها وهيئاتها الحكومية، وتوجهها بقوة خلال السنوات الأخيرة صوب تطبيق فكرة الحكومة الرقمية، ومن قبلها الحكومة الذكية، وبصفة خاصة في دبي، يعد بمثابة عامل جذب إضافي يستقطب رجال روّاد الأعمال من كافة دول العالم إلى الإمارات.

وتضمن التقرير مقابلة سيدة الأعمال المقيمة في الإمارات، فارنوش فارزيار، والتي أكدت أن الإمارات تعد فعلياً واحدة من أفضل الأماكن على مستوى العالم لمزاولة الأعمال التجارية، حيث إنها تتبنى ثقافة الأعمال التجارية وتطبقها عملياً على أرض الواقع بصورة نموذجية، وقالت: «كان صعود الإمارات، وبصفة خاصة دبي، في عالم المال والأعمال صاروخياً خلال السنوات الماضية».

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