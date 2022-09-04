تصنيف ممتاز لـ «أبوظبي الوطنية للتأمين»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» عن قيام الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني المتخصصة في قطاع التأمين «إيه إم بست» بتأكيد التصنيف الإتماني للشركة عند مستوى A (ممتاز)، والتصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل بتقييم «a» (ممتاز)، وبنظرة مستقبلية مستقرة.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يؤكد تصنيف وكالة «أيه إم بست» على القوة المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وسجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات على مدى سنوات عدة.

ويأتي هذا التصنيف في أعقاب الأداء القوي الذي شهدته أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2022. وأضاف: مع قرب دخول عملياتنا التشغيلية عامها الخمسين؛ ستواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بذل الجهود للحفاظ على مزاياها التنافسية من خلال استراتيجيتها الواضحة ونهجها المدروس لعمليات الاكتتاب، بالإضافة إلى مواصلة تحقيق التميز على صعيد العمليات التشغيلية وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة.

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