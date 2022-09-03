انطلاق أول معرض عقاري إماراتي بنسبة 100% لتمكين المواطنين

المصدر: دبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام؛ افتتح أمس جمعة بن حميدان، نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والشيخ بطي آل مكتوم، معرض «درهم العقاري»، والذي يستمر حتى 5 سبتمبر الجاري.

ويعد «درهم العقاري» أول معرض عقاري إماراتي بنسبة 100% على مستوى الدولة ويهدف إلى تمكين المواطنين في القطاع، وجمع المطورين العقاريين من مختلف القطاعات، وإنشاء شبكة تواصل سهلة لجميع العارضين، فضلاً عن توفير الفرص للمطورين والمستثمرين والمالك والمتخصصين في القطاع للالتقاء تحت سقف واحد.

ويركز المعرض على أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، حيث يعتبر منصة موثوقة لكل من الشركاء والمستثمرين، ولتنظيم اجتماعات فعالة بينهم، وإتاحة حملة تسويقية محلياً ودولياً. وقال عمر الشيبة، مدير عام شركة «درهم العقارية»، إن المعرض يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين في مجال الوساطة العقارية وزيادة مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.

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