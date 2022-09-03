«الراسخون» تبدأ بيع أكبر مشاريعها العقارية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت «الراسخون» للعقارات مبيعاتها لأكبر مشاريعها العقارية في عجمان في منطقة الباهية والذي يضم 861 أرضاً تجارية وسكنية وفق نظام التملك الحر في مشروع أراضي سكنية وتجارية في منطقة الباهية بعجمان. ويتكون المشروع، الذي جرى طرحه في حفل أقيم بفندق راديسون بلو عجمان، 47 أرضاً تجارية و817 أرضاً سكنية بالإضافة إلى الخدمات.

ويتميز المشروع بطرحه للتملك الحر أمام كل الجنسيات، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مباشرة المؤدي إلى السوق الصيني بعجمان والمؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.

ويوفر المشروع مخططاً متكاملاً للأراضي السكنية والتجارية مع بنية تحتية عالية المستوى وباقة متكاملة من المرافق والخدمات وبأسعار تنافسية تتوافق مع مساحات الأراضي السكنية التي تبدأ من 280 متراً حتى 540 متراً وتبدأ مساحات الأراضي التجارية من 360 متراً.

وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام الشركة أن الإقبال الكبير على المشاريع دفع الشركة إلى الشروع في تنفيذ مشروع جديد وطرحه وهو مشروع الباهية بما يعزز من نجاح المناخ العقاري في الإمارات بصورة عامة وعجمان بصورة خاصة في ظل إقبال كبير من قبل المواطنين والخليجيين والعرب والأجانب على التملك وتحقيق دخول مناسبة من خلال تلك المشاريع.

وأشار إلى أن الشركة تواصل إطلاق المشاريع التي تلبي احتياجات مختلف قطاعات السكان والمستثمرين ليتم طرح مشروع الباهية الذي يتيح التملك الحر للأراضي السكنية والتجارية وبأسعار تنافسية. ولفت إلى أن المشروع سيعزز من جاذبية عجمان التي تشهد مراحل من النمو السريع ويشكل قيمة مضافة نظراً للموقع الاستراتيجي المميز للمشروع على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مباشرة والمشاريع الحيوية والمرافق والخدمات التي تلبي احتياجات الأشخاص الراغبين في البناء السكني أو الاستثمار التجاري على حد سواء.

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