«كهرباء دبي»: ضرورة التسجيل المسبق لحضور معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022

المصدر: البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي على ضرورة التسجيل المسبق لزيارة الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. ويمكن للمهتمين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.wetex.ae لزيارة المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، والتعرف على أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية بمشاركة كبرى الشركات من المنطقة والعالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن المعرض يوفر فرصة مهمة للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار من مختلف بلدان العالم. ويعتبر المعرض منصة مثالية لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها هذه القطاعات، والتعرف على تخصصاتها الصناعية الجديدة، وأحدث الحلول المبتكرة. ويوفر المعرض للزوار أيضاً فرصة المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة التي يديرها نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم.

وشهدت الدورة الثالثة والعشرين من المعرض مشاركة 1,200 شركة من 55 دولة و61 مؤسسة راعية، إضافة إلى 10 أجنحة دولية. واستقطب المعرض 45,506 زائراً من مختلف أنحاء العالم. ونظمت الهيئة خلال المعرض 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، حول موضوعات الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة؛ وإزالة الكربون؛ والاقتصاد الدائري؛ وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة؛ وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة؛ والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية؛ والعدادات والشبكات الذكية؛ والابتكار في مرحلة ما بعد كوفيد-19؛ وغيرها.

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