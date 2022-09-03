«إف دي آي انتليجينس»: الإمارات الثامنة عالمياً في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الثامن عالمياً في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات الأجنبية المُباشرة حول العالم.

واعتمدت المجلة في رصد مستويات تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف دول العالم، على المقارنة بين عدد المشروعات الجديدة تماماً الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من 2022، بعددها خلال نفس الفترة من 2021، في كل دولة.

وبلغت نسبة الارتفاع في الإمارات 57.89%، وكانت هي ثامن أعلى نسبة ارتفاع عالمياً.

وتفوقت الإمارات على جورجيا التي نالت المركز التاسع بنسبة ارتفاع بلغت 50%، وايرلندا التي حلًت عاشرة بنسبة 40%.

وكانت الصدارة من نصيب أرمينيا التي بلغت نسبة الارتفاع لديها 600%.

وأفادت المجلة أيضاً بأن الإمارات تصدّرت خليجياً في قيمة الزيادة المُطلقة في عدد المشروعات الجديدة تماماً الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعددها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد المشروعات الجديدة تماماً الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة في الإمارات خلال النصف الأول من هذا العام 292 مشروعاً، بالمقارنة مع 185 مشروعاً خلال النصف الأول من 2021.

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