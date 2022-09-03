عروض استثنائية في الساعات الأخيرة من «صيف دبي»

المصدر: دبي – البيان

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تواصلت فعاليات مفاجآت صيف دبي، أمس، بعروض احتفالية وتسويقية وترفيهية مميزة لتنشر البهجة في أرجاء المدينة. وتشهد عروض نهاية الأسبوع الأخير من الدورة الـ 25 من مفاجآت صيف دبي تخفيضات استثنائية وصفقات غير اعتيادية، إضافة إلى باقات الإقامة الفندقية، وتجارب تذوق الطعام الفريدة التي تسعد أفراد العائلة وتضفي أجواءً من البهجة للمتسوقين والزوار.

وحرصت المحلات التجارية على تقديم خصومات كبيرة للفوز بأكبر حصة من المبيعات في ظل تدفق الزوار على مراكز التسوق، فيما يتوقع أن تتواصل حالة الزخم في الأسواق ونشاط قطاع التجزئة خلال الساعة المقبلة وحتى إسدال الستار على «مفاجآت الصيف» غداً.

ومن المتوقع أن تتواصل البهجة اليوم وغداً في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من «صيف دبي».

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