3 % نمواً سنوياً لرصيد «المركزي» من الذهب

المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب 3.03% على أساس سنوي بنهاية يونيو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أمس، أن رصيده من المعدن الأصفر ارتفع إلى 11.853 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل 349 مليون درهم، مقارنة برصيد نحو 11.504 مليار درهم في يونيو 2021. وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 8.961 مليارات درهم في نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار نهاية 2018 و 4.044 مليارات درهم نهاية 2019.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز