7.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 7.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2040 مبايعة بقيمة 5.3 مليارات درهم، منها 320 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم و1720 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.55 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 330 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة الرقة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

صدارة

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 367 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 776 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.24 مليار درهم منها 99 رهن أراضٍ بقيمة 310.25 ملايين درهم و343 رهن فلل وشقق بقيمة 926 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 198 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 78 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 111 هبة بقيمة 943.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 113 مليون درهم.

أما على صعيد تصرفات أمس، فقد بلغت 822 مليون درهم، حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 294 مبايعة بقيمة 660.44 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 174.11 مليون درهم و259 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 486.33 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 58 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة أم الشيف. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 64 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 151.51 مليون درهم منها 7 رهونات أراضٍ بقيمة 20.75 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 130.77 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 11.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 1 بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.

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