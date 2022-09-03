أبوظبي تستشرف حلول الطاقة النظيفة خلال «غازتك 2022»

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي برئاسة المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس الدائرة، في مؤتمر «غازتك 2022»، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري. وتهدف المشاركة إلى استعراض جهود الدائرة في دعم مسيرة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة قبيل انطلاق قمة المناخ (COP28)، التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر 2023 بدبي.

وينضم الوفد إلى نخبة من صنّاع القرار وخبراء الطاقة من حول العالم لتبادل وجهات النظر، مع استعراض أحدث التقنيات والاتجاهات في مجالات الهيدروجين والغاز الطبيعي وحلول الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تشهد الدورة الخمسون من أكبر مؤتمر مختص بالغاز، والطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين، مشاركة خبراء طاقة وشخصيات قيادية من وزراء ورؤساء تنفيذيين من أكثر من 60 دولة.

مبادرات

وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن المشاركة في الدورة الخمسين من «غازتك 2022» تتيح للدائرة فرصة استعراض المبادرات التي قامت بتنفيذها لدعم مستقبل الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في أبوظبي والإمارات.

وتابع: «مؤتمر «غازتك» منصة دولية مهمة تتيح لنا استعراض جهودنا الهادفة إلى تسخير مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى التعرّف على الإنجازات التي حققها شركاؤنا الدوليون من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يحملها الغاز الطبيعي والهيدروجين وبدائل الطاقة النظيفة».

وتستهدف دائرة الطاقة خلال المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر مع المستثمرين وأبرز القيادين في القطاع، بُغية استكشاف الفرص التجارية وفرص التصدير، ودراسة توفير التسهيلات للعقود المستقبلية المتعلّقة بقطاع الطاقة في أبوظبي، فيما يسعى الوفد المشارك للتعرّف عن كثب على المتطلّبات المتغيرة في قطاع الطاقة، وتحديد الآليات التي يمكن لأبوظبي استغلالها في توفير المساعدة المتعلّقة بالعرض والطلب لشركائها.

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