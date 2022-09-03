«بيوت» و«دوبيزل» يطلقان حملة لتدقيق الإعلانات العقارية

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق موقعا «بيوت» و«دوبيزل» حملة للتدقيق في الإعلانات العقارية، يتم خلالها إزالة آلاف الإعلانات العقارية التي تحمل تصاريح غير صالحة من كل موقع.

تأتي الحملة في أعقاب إطلاق دائرة الأراضي والأملاك بدبي مبادرتها الأخيرة لرفع مستوى الشفافية مع كل من الباحثين عن عقارات، والملّاك، والمطورين العقاريين، الأمر الذي شجّع موقعي «بيوت» و«دوبيزل» على تأكيد التزامهما بخلق بيئة أكثر مصداقية وموثوقية.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لـ«بيوت» و«دوبيزل»، رئيس مجموعة «إي إم بي جي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تمكننا الحملة من نشر الإعلانات المصادق عليها بشكل مكثف لتحصل على المزيد من المشاهدات. هذا بدوره سوف يكون أكثر نفعاً للوكلاء العقاريين الذين يجعلون من اتباع الممارسات الصحيحة لخلق بيئة أكثر جدارة بالثقة من أهم أولوياتهم».

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