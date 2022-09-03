«ماجد الفطيم» تطلق خاصية «شير باي» للسداد

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «ماجد الفطيم» خاصيّة «شير باي» للسداد كأحدث إضافة لبرنامجها لمكافآت العملاء «شير»، وستسهم هذه التقنية الماليّة الجديدة في تعزيز تجربة عملاء برنامج «شير»، حيث ستمكّنهم من استخدام نقاط «شير» في سداد قيمة مشترياتهم في جميع منافذ البيع التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، بالإضافة إلى خاصيتي إيداع النقاط المكتسبة واسترجاعها بنقرة واحدة.

ربط

وتعدّ «شير باي» أول محفظة رقميّة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستمكن عملاء برنامج «شير» من ربط 10 بطاقات ائتمان أو سحب كحد أقصى ببطاقة رقمية واحدة، ممّا سيتيح لهم اكتساب واستخدام نقاط «شير» مباشرة في جميع أنحاء منظومة الأعمال التابعة لـ«ماجد الفطيم». ويمكن للعملاء الآن سداد قيمة مشترياتهم إمّا من خلال بطاقاتهم المرتبطة بـ«شير باي» أو باستخدام نقاط «شير» الخاصة بهم عند جميع منافذ البيع التابعة للشركة بطريقة سهلة وسريعة وميسّرة.

وحصلت «شير باي» مؤخراً على جائزة «أفضل بطاقة مبتكرة» لهذا العام من جوائز «سِيمْلس الشرق الأوسط» للعام 2022، وهي إحدى الجوائز الرائدة في مجالات تقنيات السّداد، والتقنيات المالية، وقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية.

جهود

وقال جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في «ماجد الفطيم القابضة»: «يعكس إطلاق «شير باي» حجم جهودنا المتواصلة لتطوير منظومة أعمالنا الشاملة لأسلوب الحياة، بما يضمن حصول عملائنا على أفضل التجارب وأسعد اللحظات، وذلك من خلال بحثنا المستمر عن أفضل الإضافات الخدمية المكمّلة لأعمالنا الأساسية من خلال توظيف التقنيات والحلول المبتكرة. ومع انتشار تقنيات الدفع الرقمية بشكل واسع وإقبال العملاء نحو الاقتصاد اللانقدي بشكل متزايد، تأتي محفظة «شير باي» كخيار طبيعي يواكب تطلعات عملائنا عبر تفعيل ودمج هذه الخاصية في جميع أنحاء منظومتنا الشاملة».

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