«دو» تطلق عرضاً حصرياً للمعلمين

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عرضاً حصرياً للمعلمين في دولة الإمارات؛ بهدف تمكينهم من التواصل ودعم العملية التعليمية في مؤسساتهم.

ويقدم العرض الحصري للمعلمين مجموعة من المزايا، بما في ذلك بيانات مفتوحة للوصول إلى مجموعة من مواقع الويب التعليمية، إضافة إلى دقائق محلية ودولية.

وتم تصميم الباقة الجديدة خصيصاً لتلبية المتطلبات المهنية والشخصية للمعلمين، إضافة إلى توفير مستوى عالٍ من المرونة لضمان قدرتهم على تزويد الطلبة بالمعرفة حتى خارج فصول الدراسة.

فيما تم تصميم الباقات الحصرية من «دو» للمعلمين مع مزايا مصممة خصيصاً لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الاتصال اليومية. ويمكن لجميع المعلمين والمدرّسين في الإمارات الاستفادة من مزايا العرض الجديد عند الاشتراك في باقات الأعمال والباقات الحكومية من «دو» من خلال موقعها الإلكتروني أو متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة.

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