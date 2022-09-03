20.2 ملياراً استثمارات البنوك بالإمارات خلال عام

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 4.3% لتصل إلى 486.4 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة تعادل 20.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 466.2 مليار درهم خلال يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنحو 13.2 مليار درهم أو ما نسبته 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

ووفق الإحصائيات، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 56.4% مع بلوغها 275.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 ملياراً خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو 2022.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 41.7% تعادل 5 مليارات درهم مقابل نحو 12 مليار درهم خلال يونيو 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% مقارنة بنحو 16.4 مليار درهم خلال مايو 2022.

وحسب إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 42.6 ملياراً خلال ديسمبر 2021.

وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.51%. وأوضح المصرف، في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2022، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 34 ألفاً و332 موظفاً في نهاية النصف من العام الجاري، بزيادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تعادل 841 موظفاً مقارنة بنحو 33 ألفاً و491 موظفاً بنهاية العام الماضي.

وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 27 ألفاً و545 موظفاً في البنوك الوطنية و6 آلاف و787 موظفاً في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة. وأشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 60 مصرفاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفاً وطنياً شاملاً بنكين رقميين، و37 بنكاً أجنبياً.

ووصل عدد فروع البنوك إلى 582 فرعاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري موزعة بواقع 508 أفرع للبنوك الوطنية و74 فرعاً للبنوك الأجنبية.

من جهة أخرى، ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 43 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما زاد عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.

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