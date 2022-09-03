«الإمارات للألمنيوم» تدعم توظيف المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، لتعزيز توظيف المزيد من الشباب الإماراتي في القطاع الصناعي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركة على تدريب 23 طالباً في المرحلة الثانوية مسجلين في قاعدة بيانات إدارة الموارد البشرية، حيث يسعى هؤلاء الطلاب لاكتساب المهارات الفنية اللازمة للعمل في الشركة من خلال برامج التدريب الوطني الممتدة التي تقدمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وبعد الانتهاء من برنامج التدريب المكثف الذي يمتد لعام واحد، سيُوّظف المتدربون المؤهلون في وظائف تشغيلية دائمة في المنشآت الصناعية التابعة للشركة.

وستواصل إدارة الموارد البشرية تقديم مرشحين إضافيين، مع تأهيل المواطنين الإماراتيين من القائمة المختصرة للمشاركة في برنامج الإرشاد المهني، وذلك بعد الالتحاق باختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي سيتم خلالها تعريفهم ببرامج التدريب الوطني الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقالت أمل ناصر الجابري، المدير العام لهيئة الموارد البشرية: يأتي توقيع الاتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي بالكفاءات الوطنية الماهرة لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل.

كما تسهم الاتفاقية في ترسيخ جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز مسيرة التوطين من خلال تنمية قدرات الباحثين عن عمل، وذلك استناداً إلى المعايير العالمية لتمكين المواطنين من الوظائف ودعم مشاركتهم في عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة بكفاءة وفاعلية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تمتلك الشركة أحد أعلى معدلات التوطين، حيث تلتزم بتوفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين الموهوبين، وإرساء أساس قوي للدولة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يسرنا أن نرحب بهؤلاء الكوادر الوطنية الطموحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ونتطلع إلى دعم تطورهم المهني خلال حياتهم العملية.

شراكة

قالت أمل الجابري إن الاتفاقية تعد امتداداً لعلاقة الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع الإمارات العالمية للألمنيوم خلال الفترة السابقة، حيث نحرص خلالها على تحقيق النقلة النوعية في القطاع الصناعي والمحافظة على استدامة القدرة التنافسية له. وأشادت بالدور الكبير لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وحرصها على استمرارية التعاون مع الهيئة لدعم استراتيجيات وخطط التوطين من خلال استقطاب المواهب المواطنة.

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