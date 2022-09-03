«أوبو فايند إكس 5» يوفر تصويراً ليلياً فائقاً

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتمتع الهاتف الجديد «أوبو فايند إكس 5» بقدرة فريدة على توفير صور ليلية فائقة الجودة واضحة ودقيقة غنية بالألوان العميقة والظلال المحيطة والتفاصيل المهمة، وهو الأمر الذي ينطبق على تسجيل مقاطع الفيديو. جاء ذلك بسبب ابتكار «أوبو» أول شريحة لمعالجة الصور بتقنيات متطورة ومتخصصة وهي «MariSilicon X NPU».

وقد صممت الشريحة بناءً على احتياجات ومتطلبات «أوبو» فيما يخص التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فركزت على الوصول لأقصى قوة حاسوبية متطورة وأعلى كفاءة في استخدام الطاقة وأسرع معالجة لإعطاء صورة محسنة.

وأصبحت تقنية التصوير من خلال الهواتف الذكية متطورة للدرجة التي يشكل فيها عاملا التصميم ووزن الهاتف تحدياً أساسياً. فيحتاج المستخدمون أجهزة تتيح مساحة للتحكم في مزاياها كمستشعرات التصوير وعدسات الكاميرات، والتي تقدم أداءً أفضل بشكل عام كلما زاد حجمها. لذا وجدت «أوبو» أن التصوير الفوتوغرافي المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا النهج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز